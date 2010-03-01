ВР рассмотрит вопрос недоверия правительству в среду

Согласительный совет руководства парламента и лидеров групп и фракций Верховной Рады принял решение о рассмотрении в среду, 3 марта, резолюции о недоверии правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос был поставлен на голосование на Согласительном совете.

Перед этим лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО выразил удивление в связи с позицией фракции БЮТ, которая настаивала на рассмотрении во вторник вопроса отставки правительства. По его словам, во фракцию НУ-НС поступило обращение о необходимости сохранения коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, тогда как коллеги из фракции БЮТ без согласования с другими участниками коалиции настаивают на рассмотрении во вторник вопроса относительно правительства.

Н.МАРТЫНЕНКО напомнил, что сегодня в 13.00 планируется заседание Совета коалиции, а в 17.00 состоится заседание фракции НУ-НС.