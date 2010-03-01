Вступление Украины в Таможенный союз не противоречит ВТО

Вступление Украины в Таможенный союз с Россией Беларусью и Казахстаном не противоречит правилам Всемирной торговой организации, но официальный Киев не пойдет на такой шаг по политическим причинам.

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор российского Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства Алексей ВЛАСОВ.

«Одно другому, в принципе, не противоречит. Например, Киргизия является членом ВТО, но при этом говорит о своей готовности и желании войти в Таможенный союз», - сказал А.ВЛАСОВ.

При этом он выразил уверенность в том, что на данный момент вопрос о возможном вхождении Украины в Таможенный союз и Единое экономическое пространство относится к категории виртуальных проектов.

В частности, по словам А.ВЛАСОВА, даже три государства, входящие в Таможенный союз, еще только нащупывают оптимальный формат взаимоотношений в рамках этой новой организации.

«Пока недостаточно отрегулированы механизмы Таможенного союза. Это связано и с таможенными тарифами, с процедурой оформления документации, и в конечном счете с идеологией самого союза», - сказал А.ВЛАСОВ.

Эксперт уверен, что в этих условиях присоединение Украины к Таможенному союзу является прежде всего политическим проектом, который покажет, что Киев ориентирован в восточном, а не западном направлении.

«Понимая логику, которой будет руководствоваться Виктор ЯНУКОВИЧ, в ближайшие год-два таких резких шагов однозначно он делать не будет. Посему ближайшее окружение нового Президента делает осторожные заявления о том, что Украина не очень стремится в Таможенный союз», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, вопрос о том, как будет осуществляться экономическая интеграция между Россией и Украиной, по прежнему, находится в политической плоскости. «И с той, и с другой стороны нет пока очевидной модели развития отношений, которая поставила бы экономику как основу двухстороннего сотрудничества», - сказал российский эксперт.

«Я лично не вижу перспектив, чтобы ЯНУКОВИЧ резко поменял свою позицию и однозначно сказал, что например в 2012 или 2014 году – к моменту завершения его полномочий - Украина станет полноценным участником Таможенного союза и ЕЭП», - подчеркнул А.ВЛАСОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля, первый заместитель главы Администрации Президента В.ЯНУКОВИЧА Ирина АКИМОВА сообщила, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз пока не стоит. «Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана противоречит обязательствам Украины перед Всемирной торговой организацией» - сказала она.

По словам И.АКИМОВОЙ, В.ЯНУКОВИЧ считает возможным заключение каких бы то ни было международных соглашений только при условии, что они не противоречат ранее заключенным договорам.

«Речь о вступлении Украины в Таможенный союз сейчас не идет», - заверила И.АКИМОВА.