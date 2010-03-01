Баррозу: Для членства в ЕС надо осуществлять реформы
13:19, 01 марта 2010Разное
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...а не говорить о датах
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отмечает, что для членства в Европейском Союзе Украине следует не говорить о возможных датах, а осуществлять реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после совместной встречи в Брюсселе.
«Мы всегда говорили о том, что вместо обсуждения дат следует сфокусироваться на необходимых реформах, которые сделают Украину ближе к ЕС и интегрируют ее фактически в Евросоюз», - сказал Президент Еврокомиссии.
Он отметил, что никто за пределами Украины не осуществит необходимых реформ. «Мы готовы помогать», - сказал Ж.БАРРОЗУ.
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