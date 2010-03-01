Баррозу: Для членства в ЕС надо осуществлять реформы

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отмечает, что для членства в Европейском Союзе Украине следует не говорить о возможных датах, а осуществлять реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после совместной встречи в Брюсселе.

«Мы всегда говорили о том, что вместо обсуждения дат следует сфокусироваться на необходимых реформах, которые сделают Украину ближе к ЕС и интегрируют ее фактически в Евросоюз», - сказал Президент Еврокомиссии.

Он отметил, что никто за пределами Украины не осуществит необходимых реформ. «Мы готовы помогать», - сказал Ж.БАРРОЗУ.