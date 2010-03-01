Янукович надеется на введение безвизового режима с ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что уже в этом году будет подписана и реализована «дорожная карта» относительно безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции, которая состоялась после его встречи с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Брюсселе в рамках первого рабочего визита главы Украинского государства в ЕС.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что введение безвизового режима между Украиной и ЕС является приоритетом во внешней политике Украины.

Президент выразил надежду, что соответствующая «дорожная карта», то есть комплекс конкретных мероприятий по отмене визового режима, будет подписана и выполнена уже в этом году.