Главное на 1 марта (день)

Хроника дня **** Украина-ЕС: Янукович сегодня в Брюсселе встретится с руководителями институтов Евросоюза Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в рамках своего первого официального визита 1 марта в Брюссель проведет встречи с руководителями институтов Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента Украины.

В частности, как планируется в программе визита, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с Президентом ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ, Президентом Европейской комиссии Жозе БАРРОЗУ, Президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН.

В то же время согласно программе визита не планируется встреча В.ЯНУКОВИЧА с Генеральным секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

В соответствии с программой, это будет однодневный визит.

Баррозу: Украине нужно возобновить сотрудничество с МВФ

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ подчеркивает необходимость для Украины возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом и осуществить реформы в газовом секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе на совместном брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после их встречи.

«Как только Украина возобновит сотрудничество с МВФ, мы сможем оказать ей макрофинансовую помощь на сумму более полмиллиарда евро. Как только начнутся реформы в газовом секторе, считаю, что международные финансовые институты помогут Украине», - сказал президент Еврокомиссии.

Он также отметил, что во время сегодняшней встречи стороны провели очень плодотворную дискуссию, в частности по вопросу необходимых реформ в Украине.

Янукович надеется, что уже в этом году будет реализована “дорожная карта” относительно безвизового режима между Украиной и ЕС Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что уже в этом году будет подписана и реализована «дорожная карта» относительно безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции, которая состоялась после его встречи с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ сегодня в Брюсселе в рамках первого рабочего визита главы Украинского государства в ЕС.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что отмена безвизового режима между Украиной и ЕС является приоритетом во внешней политике Украины.

Президент выразил надежду, что соответствующая «дорожная карта», то есть комплекс конкретных мероприятий по отмене визового режима, будет подписана и выполнена уже в этом году.

Введение безвизового режима между Украиной и ЕС будет зависеть от обеих сторон - Баррозу

Введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом будет зависеть от обеих сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после встречи в Брюсселе.

«Мы обсудили вопрос безвизового режима. Это будет зависеть и от ЕС, и от Украины», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Президент Еврокомиссии не назвал никаких возможных дат введения безвизового режима между двумя странами.

Баррозу отмечает, что для членства в ЕС Украине следует не говорить о возможных датах, а осуществлять реформы

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отмечает, что для членства в Европейском Союзе Украине следует не говорить о возможных датах, а осуществлять реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после совместной встречи в Брюсселе.

«Мы всегда говорили о том, что вместо обсуждения дат следует сфокусироваться на необходимых реформах, которые сделают Украину ближе к ЕС и интегрируют ее фактически в Евросоюз», - сказал Президент Еврокомиссии.

Он отметил, что никто за пределами Украины не осуществит необходимых реформ. «Мы готовы помогать», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Власть: Согласительный совет ВР принял решение о рассмотрении резолюции о недоверии правительству в среду, третьего марта

Согласительный совет руководства парламента и лидеров групп и фракций Верховной Рады принял решение о рассмотрении в среду, 3 марта, резолюции о недоверии правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос был поставлен на голосование на Согласительном совете.

Перед этим лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО выразил удивление в связи с позицией фракции БЮТ, которая настаивала на рассмотрении во вторник вопроса отставки правительства. По его словам, во фракцию НУ-НС поступило обращение о необходимости сохранения коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, тогда как коллеги из фракции БЮТ без согласования с другими участниками коалиции настаивают на рассмотрении во вторник вопроса относительно правительства.

Н.МАРТЫНЕНКО напомнил, что сегодня в 13.00 планируется заседание Совета коалиции, а в 17.00 состоится заседание фракции НУ-НС.

Янукович поручил СБУ усилить работу по противодействию коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи 26 февраля с председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО поручил усилить работу по противодействию коррупции и преступлениям в финансовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Во время встречи председатель СБУ доложил Президенту Украины о ситуации в секторе безопасности государства. Президент дал поручения в соответствии с нашей компетенцией, в частности, это противодействие коррупции и противодействие преступлениям в финансовой сфере государства», - сказала она.

Финансы: На межбанке к 12:00 котировки составили 7,9780/7,9815 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9680/7,9860, к 12:00 сузился спрэд 7,9780/7,9815 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2665/72, к 12:00 цены поднялись 0,2671/73. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,8625 (-0,1275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3619/21, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8515/10,8805, к 12:00 цены ушли вверх 10,8860/10,8930.

Курс покупки-продажи доллара в комбанках сегодня не изменился – 7,97/8,02 грн./долл.

Киев. 1 марта. УНИАН. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 28 февраля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 28 февраля, и сегодня составляет 10,77 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 10,91 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,85 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 28 февраля, понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2604 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% – 0,2679 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился по сравнению с 28 февраля и сегодня составляет 10,79/10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,85 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-10,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 28 февраля, понизился на 2,2% и сегодня составляет 0,2578 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5% – 0,2678 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/8,03 грн., евро – 10,65/10,88 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,03 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,015 грн., евро – 10,75/10,95 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 10,84243, к российскому рублю – 0,26599.

Доллар растет на азиатских торгах

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник успешно закрепился на занятых ранее высотах, поскольку Евро продолжает испытывать давление из-за бюджетных проблем Греции, а высокодоходные валюты потеряли привлекательность из-за замедления роста промпроизводства в Китае. Об этом сообщает Рейтер .

К 8.04 МСК индекс стоимости доллара к корзине из шести главных мировых валют вырос на 0,20 процента к уровню закрытия в США в пятницу до 80,522 пункта, что объясняется позитивной макроэкономической картиной в США.

Котировки евро к доллару снизились на 0,2 процента до $1,3602/05. В пятницу они набрали 0,4 процента в связи с надеждой на то, что власти еврозоны вскоре найдут способ разрешить бюджетные проблемы Греции.

Котировки доллара к иене остались приблизительно на уровне пятницы, составив 89,07/9,10 единицы японской валюты. Иене удалось оторваться от месячных минимумов около 88,70 единицы за доллар.

На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться данные о безработице в США, которые выйдут в пятницу и прольют свет на тенденцию в потребительских расходов в ближайшем будущем. По мнению аналитиков, в феврале Соединенные Штаты потеряли 50.000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы снова немного вырос до 9,8 процента.

На этой неделе состоится заседание Европейского Центробанка, который, по всей видимости, оставит ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума в 1,0 процента годовых. Инвесторы ждут разъяснений по поводу проблемных мест в еврозоне - Греции, Португалии, Ирландии и Испании.

"Курс денежно-кредитной политики Великобритании и США ясен. ФРС США стремится к ее ужесточению, Банк Англии- наоборот", - сказал трейдер в японском банке.

ТЭК: Украина с 1 марта прекратила экспорт электроэнергии в страны Восточной Европы - Продан Украина с 1 марта прекратила коммерческий экспорт электроэнергии так называемого "Бурштынского энергоострова" по направлению в Румынию, Венгрию и Словакию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«С 1 марта поставки с "Бурштына" прекращены», - сказал министр.

По его словам, прекращение экспорта вызвано отсутствием заявок со стороны компаний-экспортеров, победивших в аукционах по доступу к межгосударственным ЛЭП.

«Заявки от компаний не поступали. Ну и конечно, дефицит угля (газовой группы на складах Бурштынской ТЭС – УНИАН)», - сказал министр.

При этом он не исключил, что экспорт украинской электроэнергии в Восточную Европу может быть возобновлен с 1 апреля в случае поступления соответствующих заявок от компаний-экспортеров.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которому участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова», откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Схидэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводила месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Схидэнерго» и «Укринтерэнерго» приобретали около 250 МВт пропускной способности острова. 16 февраля «Укрэнерго» провело безрезультативный месячный аукцион по доступу к Бурштынскому сечению на март из-за острого дефицита угля газовой группы, который в настоящее время испытывает Бурштынская ТЭС - единственная в Украине электростанция, работающая в синхронном режиме с UCTE.

КМУ рекомендовал НКРЭ не повышать цены на газ для всех категорий потребителей до конца 2010 г. – Продан Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании решил рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранить цены на природный газ для всех категорий потребителей в 2010 году на уровне 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«На сегодняшнем заседании правительства принято решение, что для бюджетных организаций, населения и промышленных организаций цена на газ останется на уровне цены 2009 года», - сказал Ю.ПРОДАН, уточнив при этом, что сохранить цену рекомендовано до декабря 2010 года включительно.

Министр отметил, что данное решение было принято в связи с тем, что в прошлом году Украине удалось сформировать достаточные запасы природного газа в подземных хранилищах, который закачивался туда по льготным ценам 2009 года.

«Мы в прошлом году закачали газ по низкой цене. Вы знаете, что мы имели определенные льготные условия в рамках договора, который был заключен в 2009 году, который позволил сформировать соответствующую базу (запасы в ПХГ) и цены, соответственно. не будут изменяться.

Украина своевременно рассчитается за импортный газ, поставленный в феврале - Продан

НАК “Нафтогаз Украины” своевременно проведет оплату ОАО “Газпром” объемов импортного газа, поставленного в Украину в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Все будет хорошо, как и всегда. Мы своевременно рассчитаемся за поставленный газ», - сказал министр.

При этом он в очередной раз опровергнул информацию о том, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в состоянии дефолта, напомнив при этом, что компания в прошлом году успешно провела реструктуризацию своих внешних обязательств и своевременно рассчитывается за поставленный газ с ОАО «Газпром».

Как сообщал УНИАН, 24 февраля исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что за газ, закупленный в феврале т.г., НАК «Нафтогаз Украины» заплатит «Газпрому» более 600 млн. долл. США.

«Ожидаем, что платеж будет в эквиваленте 5,1 млрд. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» в январе закупила 2,5 млрд. кубометров российского газа.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

Кабмин поручил выделить из бюджета 3 млрд.грн. «Нафтогазу»

Кабинет министров Украины постановлением от 24 февраля поручил увеличить в феврале текущего года до 3 млрд. грн. расходы, предусмотренные бюджетной программой “Компенсация НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, потребляемой населением”, для расчетов за январь-декабрь 2009 года.

Соответстующий документ размещен на сайте Кабмина.

Министерству финансов поручено обеспечить внесение соответствующих изменений во временную роспись государственного бюджета Украины на первый квартал 2010 года.

Министерству топлива и энергетики совместно с НАК «Нафтогаз Украины» поручено подать в трехдневный срок Государственному казначейству уточненный расчет за январь-декабрь 2009 года суммы компенсации компании разницы между ценами закупки импортированного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства для производства тепловой энергии, потребляемой населением.

Нефть поднялись выше 80 долл. за баррель После угрозы Ирана прекратить поставки в Европу

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник поднялись выше $80 за баррель после угрозы Ирана прекратить поставки энергоносителей в Европу из-за разногласий по поводу его ядерной программы, сообщает Рейтер.

Иранский бригадный генерал Хоссейн Салами в воскресенье заявил, что Тегеран может перестать поставлять топливо в Европу и направить ракеты в сторону любой недружественной державы.

Иран занимает четвертое место в мире по объемам экспорта нефти.

К 8.57 МСК апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 57 центов до $80,23 за баррель. В пятницу этот контракт подорожал на $1,49 до $79,66 за баррель, показав самый значительный процентный рост с мая 2009 года.

Апрельские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent также выросли на 57 центов до $78,16 за баррель.

"Всегда есть риск того, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может сказаться на поставках нефти, и сегодняшний скачок цен на нефть является непосредственной реакцией на заявление Ирана", - сказал Тоби Хассаль из CWA Global Markets Pty Ltd.

Эксперты ждут публикации американской статистики на этой неделе: в пятницу станет известно, насколько изменился уровень безработицы.

В минувшую пятницу Соединенные Штаты сообщили, что ВВП в четвертом квартале вырос на 5,9 процента, что превысило прогнозы и породило надежды на устойчивый спрос на энергоносители

Промышленность: Кабмин предлагает внести ГХК “Титан Украины” в перечень объектов, не подлежащих приватизации

Кабинет министров Украины предлагает внести Государственную холдинговую компанию “Титан Украины” в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее изменение к закону о перечне объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, было одобрено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

О принятии такого решения журналистам сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Согласно изменениям к законопроекту, ГХК “Титан Украины” принадлежит к объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность государства в целом и поэтому не подлежит приватизации.

Законопроект также создает дополнительные правовые основания для недопущения принятия решений по реорганизации или реструктуризации предприятия без согласования с Кабинетом министров.

Справка УНИАН. В начале 2008 года премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила министерствам и ведомствам объединить государственные активы титановой отрасли с целью создания вертикально интегрированного холдинга от добычи сырья (Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК) до производства готовой продукции (ГАК "Титан", "Сумыхимпром" и Запорожский титаномагниевый комбинат).

Столица: В Киеве с 1 марта вступают в действие новые Правила парковки С 1 марта в Киеве вступают в действие новые Правила парковки транспортных средств, утвержденные соответствующим постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Согласно правилам, после постановки транспортного средства на парковочную площадку в соответствии с дорожными знаками и разметкой, водитель обязан оплатить парковку путем приобретения абонементного талона, парковочного талона паркомата или воспользоваться услугой «Мобильная парковка». Водителю нужно также обеспечить возможность проведения проверки платежного документа, расположив его в левом нижнем углу лобового стекла транспортного средства», – отметила первый заместитель председателя КГГА Ірена КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, факт отсутствия платежного документа работник службы контроля над соблюдением правил парковки КП «Киевтранспарксервис» будет фиксировать с помощью фотосъемки. Кроме того, в этом случае на автомобиль будет устанавливаться техническое средство, препятствующее его выезду с парковочной площадки.

«Работник службы контроля над соблюдением правил паркования КП «Киевтранспарксервис» обязан устранить препятствие для выезда транспортного средства с площадки после уплаты водителем суммы за паркование и стоимости применения технического средства для препятствия выезду автомобиля», – добавила директор КП «Киевтранспарксервис» Елена ПОЛИЩУК.

ЧП: В Чили произошло повторное землетрясение

В Чили, где в результате сильного землетрясения 27 февраля погибли 711 человек, произошло повторное землетрясение магнитудой 6,2.

Подземные толчки были зафиксированы в субботу в 03.34 по местному времени в 115 километрах к северу от города Консепсьон, на глубине 55 километров. Ранее сообщалось о том, что число жертв землетрясения превысило 300 человек.

За землетрясением последовала серия цунами. Волны обрушились на 11 чилийских городов. На острове Робинзона Крузо из чилийского архипелага Хуан-Фернандес трехметровая волна унесла жизни как минимум пяти человек. В Новой Зеландии максимальная высота волн составила два метра, в Японии - 1,2 метра, в Австралии - 40 сантиметров.

В воскресенье в центральной части Чили происходили повторные подземные толчки магнитудой от 4,8 до 6,1. Тысячи жителей города, опасаясь повторных волн землетрясения и разрушения зданий, провели ночь в развернутых прямо на улицах лагерях.

Как заявила в своем обращении к нации президент Чили Мишель БАЧЕЛЕТ, в результате разрушительного землетрясения около 2 миллионов чилийцев остались без крова, повреждено 1,5 миллиона домов. Она также призвала население страны сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи воды и электроэнергии в пострадавшие районы страны.

Ураган "Ксинтия" унес жизни 50 французов

По меньшей мере, 53 человека погибли в воскресенье, 28 февраля, в Западной Европе в результате урагана "Ксинтия". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на бельгийский телеканал "РТБФ".

Большинство погибших утонули в результате начавшегося в Вандее, что на западе Франции, наводнения.

Основной удар стихии пришелся на Францию, где число жертв достигло 50 человек. Еще три человека погибли в Германии. Ураган также "зацепил" страны Бенилюкса и Швейцарию. Общее число раненых приближается к сотне. Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ряд коммун на западе Франции затоплены, более миллиона домов лишились электричества.

Скорость ветра достигала 160 км/час. В европейских аэропортах были отменены или задержаны до тысячи рейсов.