Введение безвизового режима с ЕС зависит от обеих сторон

Введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом будет зависеть от обеих сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после встречи в Брюсселе.

«Мы обсудили вопрос безвизового режима. Это будет зависеть и от ЕС, и от Украины», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Президент Еврокомиссии не назвал никаких возможных дат введения безвизового режима между двумя странами.