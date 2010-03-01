Введение безвизового режима с ЕС зависит от обеих сторон
14:25, 01 марта 2010Разное
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Заявляет Баррозу
Введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом будет зависеть от обеих сторон.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на брифинге с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после встречи в Брюсселе.
«Мы обсудили вопрос безвизового режима. Это будет зависеть и от ЕС, и от Украины», - сказал Ж.БАРРОЗУ.
Президент Еврокомиссии не назвал никаких возможных дат введения безвизового режима между двумя странами.
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