Энергетическое направление СКМ возглавит экс-менеджер Microsoft

Компания "Систем Кэпитал Менеджмент" ввела должность директора по развитию энергетического направления, назначив на нее экс-менеджера российского представительства Microsoft Сергея КОРОВИНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, С.КОРОВИН будет представлять интересы СКМ как акционера в наблюдательном совете компании ДТЭК, а также возглавит Аудиторский комитет при наблюдательном совете. В сферу его ответственности будут входить вопросы стратегии развития и инвестиционной стратегии энергетического направления бизнеса Группы СКМ, а также вопросы финансов и управления рисками.

"Наряду с металлургией, энергетика была и остается основой бизнеса СКМ. Поэтому мы приняли решение ввести в Компании СКМ новую позицию – Директора по развитию энергетического направления бизнеса. На наш взгляд, это решение является не только логичным – чуть больше месяца назад мы ввели аналогичную позицию в металлургическом направлении, но и своевременным – сейчас перед энергетическим блоком Группы СКМ стоят новые задачи, и приход в нашу команду Сергея Коровина будет способствовать их эффективному решению", - цитирует пресс-служба генерального директора «СКМ» Олега ПОПОВА.

По данным пресс-службы компании, С.КОРОВИН с 2002 по 2008 год работал в датском и российском офисах ведущей международной консалтинговой компании McKinsey&Company, где занимал позиции от консультанта до младшего партнера. С 2008 года он руководил работой с телекоммуникационными организациями и входил в состав Совета Директоров российского отделения компании Microsoft.

Справка УНИАН. Энергетическое направление СКМ консолидировано управляющей компанией ДТЭК.

ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2008 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 22,6%.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,46% акций. По итогам работы в 2008 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: «Востокэнерго» – 25,4%, «Днепроэнерго» – 22,4%.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2008 году составила 6,5%.

Группа СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

100% акций ЗАО "СКМ" принадлежат Ринату Ахметову.