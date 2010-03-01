Янукович: внешняя политика станет прагматичной и конструктивной

16:23, 01 марта 2010
Разное
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При его президентстве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что внешняя политика Украины станет более прагматичной и наполненной конкретным содержанием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в своем заявлении для прессы после встречи с президентом Европейского Совета Херманом ван РОМПЕЕМ сегодня в Брюсселе в рамках рабочего визита Президента Украины в Бельгию.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что приоритеты внешней политики при его президентстве не претерпят существенных изменений, но станут более прагматичными и наполненными конкретным содержанием.

Среди приоритетов глава государства назвал интеграцию Украины в ЕС, возобновление дружеских и добрососедских отношений с Российской Федерацией, развитие партнерских отношений с другими соседними странами и стратегического партнерства с США, возобновление сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми институтами.

В свою очередь президент Европейского Совета Херман ван РОМПЕЙ отметил, что ЕС готов продолжать оказывать поддержку Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что от всех политических сил Украине нужна стабильность. Президент Европейского Совета также отметил, что стороны согласились на необходимости быстрого завершения переговоров относительно соглашения об ассоциации.

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