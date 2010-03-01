Еврозона. В январе 2010 года индекс потребительских цен в странах еврозоны вырос на 1%, по сравнению с январем 2009 года. В тот же момент, по сравнению с декабрем 2009 года - упал на 0,8%.

Италия. В январе 2010 года индекс цен производителей вырос на 0,6%, по сравнению с декабрем 2009 года, и упал на 0,3% по сравнению с январем 2009 года.

Комментарий. До недавних пор экономика Европы страдала от дефляции, и рост цен воспринимался как положительная новость. Но в последнее время все чаще можно услышать мнение, что быстрый рост цен в Европе может нанести больше вреда, чем пользы.