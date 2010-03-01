В Украине оборот розничной торговли в январе упал на 4,8%

17:16, 01 марта 2010
Разное
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Украина. В январе 2010 года оборот розничной торговли (включая товарооборот предприятий розничной торговли, расчетные данные относительно объемов продажи товаров на рынках и физическими лицами-предпринимателями) упал на 4,8%, по сравнению с январем 2009 года.

Комментарий. Очень странные статданные, если учесть, что в 2009 году было зафиксировано существенное падение розничного товарооборота, по сравнению с 2008 годом. Явно торговля еще из «тени» не вышла.

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