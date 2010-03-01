«Фокстрот» наградил победителей танцевального «Парада Надежд»

Киев. 27 - 28 февраля 2010 года в Киевском дворце спорта состоялись XXI Международные соревнования по спортивным танцам «Парад надежд - 2010». Организатором турнира является Детско-юношеский спортивно-танцевальный центр "Спорт-Данс", генеральным партнером соревнований шестой раз выступила Группа компаний «ФОКСТРОТ», официальным партнером и куратором турнира на кубок «Фокстрота» - компания «Фокстрот. Техника для дома».

"Парад Надежд" является одним из крупнейших танцевальных турниров в Украине. На приглашение принять участие в "Параде" образца 2010 откликнулись танцевальные пары из Украины, Германии, Канады, России, Грузии, Белоруссии, Молдовы, Румынии, Польши.

Оценивали выступления спортсменов самые известные в мире специалисты спортивного танца из Англии, Шотландии, Германии, Италии, Канады, России.

Победителями IDSA кубка мира по латиноамериканским танцам во взрослой категории стали украинцы Влох Дмитрий и Ваганова Екатерина (Киев).

Кубок Фокстрота во взрослой категории завоевала пара из России Александр Воскальчук и Марина Алешина.

Насыщенным и ярким назвала 21-й «Парад надежд» его организатор - заслуженный тренер Украины, Председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца Украины Валентина ФЕДОРЧУК и поблагодарила всех - партнеров, спортсменов, зрителей, кто принял участие в его организации.

«Шестой год подряд продолжается партнерство с Валентиной Федорчук, а сам «Парад надежд» является нашим любимым социальным проектом, так как отвечает не только названии, но и девизу Группы компаний «ФОКСТРОТ» - «Новое качество жизни», - сказал на церемонии открытия Парада финансовый директор Группы Василий ПЕРЕПЕЛИЦА. - Танцевальный спорт захватывает в творческий плен все больше украинцев, даря новое качество жизни».

Во время турнира спортсмены соревновались на лучшее исполнение румбы и фокстрота.

- Кубок за лучший фокстрот от «Фокстрот. Техника для дома »- красивая традиция, которая является нашим вкладом в развитие танцевального искусства в Украине. При партнерстве компании с танцевальным названием проходят всеукраинский турнир по спортивным танцам «Золотая осень», телепроекты «Танцы со звездами», «Танцую для тебя», мы видим повышение интереса к танцам и радуемся этому оптимистичному результату», - сказал исполнительный директор компании Юрий ПОНОМАРЕНКО.

Турнир состоялся при поддержке Министерства Украины по делам семьи молодежи и спорта, Главного Управления по вопросам физической культуры и спорта Киевской городской государственной администрации, Всемирного Совета Танца, Ассоциации спортивного танца Украины. Украинскими блюдами гостей турнира угощал вкусный партнер «Парада» - ресторан «Хуторок» семьи ресторанов «Козырная карта». Подарки от туристической компании «Фан-Тур», сладости от «Крафт-Фудз», напитки от «Сандоры», цветы от «Камелии» сделали Парад-2010 ярким и вкусным.