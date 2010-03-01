Янукович: Украина и ЕС выходят на конкретные шаги и сроки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Европейский Союз начинают выходить на конкретные шаги и сроки на пути европейской интеграции государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил после встречи с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ в Брюсселе.

«Меня полностью устраивает позиция со стороны Евросоюза в том, что мы наметили конкретные шаги, совместно принимаем по ним решения и совместно их выполняем», - подчеркнул Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что всегда был сторонником того, чтобы «меньше говорить и больше делать». «Этим и отличается европрагматизм от евроромантизма», - сказал глава государства.

«И самое главное, хочу отметить, во время этого визита мы начали определять и сроки, в течение которых мы должны пройти путь, чтобы достичь цели», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Среди этих конкретных приоритетов Президент отметил перспективы введения безвизового режима для граждан, создания зоны свободной торговли, а также поддержку со стороны Евросоюза преодоления последствий финансово-экономического кризиса в Украине.

«Мы вкладываем в содержание европейской интеграции осуществление реформ ради улучшения жизни людей», - высказал позицию украинской стороны В.ЯНУКОВИЧ.