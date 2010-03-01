Анонс на 2 марта

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

***

Состоится заседание Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины. Одним из главных вопросов заседания будет обсуждение нового состава Совета, который затем будет утверждаться КМУ. Кроме того, члены Совета утвердят приоритетные направления своей деятельности на 2010 год, а также обсудят проекты нормативно-правовых актов. Приглашены: председатель Комитета ВРУ по вопросам регуляторной политики Наталия Королевская и председатель Госкомпредпринимательства Александра Кужель.

***

Состоится заседание Национального пресс-клуба "Украинская перспектива" на тему: "Агрострахование в Украине: итоги 2009 года и посткризисные ожидания". Участники: Николай Присяжнюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Гарри Роше, руководитель проекта Международной финансовой корпорации (IFC) "Развитие агрострахования в Украине"; Александр Филонюк, председатель Совета Лиги страховых организаций Украины; Роман Шинкаренко, эксперт по агрострахованию проекта Международной финансовой корпорации (IFC) "Развитие агрострахования в Украине".

***

Пресс-конференция президента кондитерской корпорации ROSHEN Вячеслава Москалевского на тему: "Ценовая политика кондитеров: сегодняшние реалии и прогнозы".

***

Пресс-конференция на тему: "Отмена "риелторского налога" другие новые тенденции рынка жилищной недвижимости”. Организатор - компания ARPA Real Estate. Участники: Михаил Артюхов, основатель и управляющий директор ARPA Real Estate; Артур Оганесян, эксперт рынка, председатель международного комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины; Павел Левчук, директор инвестиционной компании Vivex Invest - инвестора ARPA.

***

Пресс-конференция на тему: "Социально-экономическая ситуация в районах Киева. Достоверность выборов в столице". Участники: председатель Шевченковского райсовета Виктор Пилипишин и председатель Дарницкого райсовета Виталий Сташук, приглашены также председатели райсоветов Печерского и Голосеевского районов города Киева Сергей Садовой и Сергей Сущенко.

***

Пресс-конференция по результатам тестирования детского питания. В работе примет участие президент Центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий.

***

12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Настоящие виновники взрыва дома в Орджоникидзе». В работе примет участие глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий Яковенко. В ходе пресс-конференции будет дана оценка результатам расследования комиссии Госгорпромнадзора о причинах происшествия, прогноз дальнейшего развития событий вокруг трагедии в Орджоникидзе и перспектив развития индивидуального отопления в Украине (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Лига Финансового Развития и еженедельник «Зеркало недели» проведут заседание Финансового Пресс-клуба на тему: «Антикризисные стратегии для Украины: государственные финансы, сбережения, инвестиции». Приглашены: И.Уманский, и.о.министра финансов Украины; И.Шумило, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ; М.Райзер, директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове; В.Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; И.Юшко, председатель правления АО “Дочерний банк Сбербанка России”; Р.Шпек, вице-президент ПАТ “Альфа Банк" (Украина); В.Горбаль, член Совета НБУ, народный депутат; В.Пинзеник, председатель Всеукраинского фонда поддержки реформ.

***

На «Обозревателе» состоится веб-конференция главы Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александры Кужель. Вопросы: Игорный бизнес в Украине: быть или не быть? Рост взяточничества в Украине; Что сделано Комитетом для поддержки малого и среднего бизнеса. Вопросы можно задать на сайте Веб-конференций http://conf.oboz.ua/conference/1023.aspx.

***

Заседании клуба 067 с участием руководителя бизнес-подразделения массового сегмента «Киевстар» Дениса Захаренко. Тема встречи: Массовый рынок: управление ценой и качеством. Основные вопросы для обсуждения: 1. Портрет и потребности клиентов массового рынка «Киевстар». 2. Удержание клиентов и удовлетворение их потребностей. 3. Планы «Киевстар» по работе с массовым рынком.

***

Пресс-конференция начальника ГУ культуры и искусств КГГА Светланы Зориной о ситуации, сложившейся вокруг Дома Актера (ул. Ярославов Вал, 7). В работе также примут участие: ген.директор Камерного хора «Крещатик», директор-художественный руководитель Муниципального академического камерного хора «Киев», ген.директор Киевского академического муниципального духового оркестра; директор-художественный руководитель Творческой гостиной мастеров оперного и балетного искусства «Духовное наследие» им. Ивана Козловского и другие.

***

В Киеве возле Хозяйственного суда состоится мирная акция "Надежда на справедливое правосудие", организованная пострадавшими от действий ГИБК "Элита Центр".

***

Пресс-конференция в формате интерактивного общения-презентации-дегустации при участии Massimiliano (Max) Vallarino Gancia одного из собственников винного дома Gancia (Пьемонт, Италия).

***

Состоится пленарное заседание V сессии Киевского городского совета VI созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний). Нужна аккредитация. Телефоны: 278-24-64, 050 526-27-73 до 17-00 1 марта.

***

2-5 марта состоится шестая международная специализированная выставка "Франчайзинг 2010". Одновременно будут проходить отраслевые выставки: "Марго Магазин" - технологии и оборудование для торговли; Shop&Design - технические и дизайнерские решения для магазинов; "Промышленный холод" - технологии промышленного хладообеспечения, кондиционирования и вентиляция; "Логистика" - логистические технологи (выставочный центр "КиевЭкспоПлаза", ул. Салютная, 2-Б).

***



Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.