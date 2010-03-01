Главное на 1 марта (вечер)

Приватизация

В список 128 предприятий, в отношении которых могут быть осуществлены неправомерные действия с целью завладения ими, вошли Черноморское морское пароходство (ЧМП), спиртзаводы, столичные гостиницы, имущество вузов и угольные предприятия.

Полный список предприятий, который имеется в распоряжении УНИАН, с детальным изложением действий, следствием которых может стать незаконное завладение госимуществом, размещен в публикации на сайте «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/38471

Как сообщал УНИАН, 11 февраля т.г. Министерство экономики, с учетом материалов ГлавКРУ и СБУ, сформировало перечень из 128 объектов государственной формы собственности, в отношении которых могут осуществляться неправомерные действия с целью завладения государственной собственностью. При этом сам перечень объектов предоставлен не был.

Кабинет министров Украины предлагает внести Государственную холдинговую компанию “Титан Украины” в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее изменение к закону о перечне объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, было одобрено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

О принятии такого решения журналистам сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Согласно изменениям к законопроекту, ГХК “Титан Украины” принадлежит к объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность государства в целом и поэтому не подлежит приватизации.

Законопроект также создает дополнительные правовые основания для недопущения принятия решений по реорганизации или реструктуризации предприятия без согласования с Кабинетом министров.

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9680/7,9860, к 12:00 сузился спрэд – 7,9780/7,9815 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», к закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9780/7,9810. В 12:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2665/0,2672, к 12:00 цены поднялись до 0,2671/0,2673. К закрытию цены откатились к уровню 0,2668/0,2671. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9225 (-0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3619/1,3621, а к 15:10 снизились до 1,3524/1,3526. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8515/10,8805, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8860/10,8930. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до 10,7845/10,7975.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) утвердила дополнительную эмиссию акций фондовой биржи ПФТС на 16 млн. 10 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, на общем собрании ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) 24 декабря 2009 года было принято решение утвердить стратегическим инвестором ПФТС Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ).

Согласно решению собрания, уставный капитал ПФТС был увеличен на 16 млн. грн. – до 32 млн. грн., исключительное право на приобретение акций допэмиссии получила российская биржа ММВБ.

Антимонопольный комитет Украины и Комиссия по вопросам конкуренции Швейцарской Конфедерации будут углублять сотрудничество в сфере государственной помощи и в противодействии антиконкурентным сговорам во время государственных закупок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, соответствующий протокол о намерениях относительно сотрудничества на этот счет сегодня по результатам двусторонней встречи подписали и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО и председатель Комиссии по вопросам конкуренции Швейцарии Вальтер ШТОФФЕЛЬ.

Протокол, в частности, предусматривает разработку в ближайшее время и согласование сторонами проекта меморандума относительно межведомственного сотрудничества.

Также во время встречи была достигнута договоренность углубить сотрудничество в сферах госзакупок и госпомощи, что представляет интерес для обоих ведомств, регулярно проводить консультации по вопросам реализации конкурентной политики и тому подобное.

«Мы видим, что Украина значительно продвинулась в сфере защиты и развития конкуренции, и мы заинтересованы в последующем сотрудничестве, – сказал В.ШТОФФЕЛЬ. – Формат нашего сотрудничества также охватит вопросы злоупотреблений монопольным положением, и не исключает взаимодействия, что будет касаться финансовых учреждений, – тогда, когда будут возникать ситуации и будет появляться потребность для такой работы. Мы будем обмениваться информацией относительно рассмотрения дел, которые ведутся ведомствами в разных сферах, и нам очень важно узнать больше об опыте Антимонопольного комитета Украины».

А.МЕЛЬНИЧЕНКО пригласил швейцарских коллег принять участие в Конкуренционном форуме Украины, посвященном вопросам преодоления финансово-экономического кризиса, который будет организован Антимонопольным комитетом 3-4 июня этого года в Киеве.

Строительство

7-8 апреля состоится визит высшего руководства УЕФА во главе с Мишелем ПЛАТИНИ в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил руководитель местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Он отметил, что делегация УЕФА посетит Донецк, Харьков и Львов.

По его словам, главной целью визита является осмотр состояния строительства аэропортов и стадионов к Евро-2012 в этих украинских городах.

Как сказал М.ЛУБКИВСКИЙ, с приближением начала финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года инспекционные визиты экспертов УЕФА станут более частыми.

Он добавил, что некоторые специалисты останутся работать до начала турнира на местах в Украине и Польше.

В Украине в 2009 году нотариусами было удостоверено почти 246,5 тыс. договоров купли-продажи жилой недвижимости, что на 27% меньше аналогичных показателей 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на отчетность Министерства юстиции по работе государственных и частных нотариусов, в 2009 году нотариусы удостоверили почти 225 тыс. договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что на 25% ниже показателей 2008 года.

При этом в 2009 году в Украине было продано 38 усадеб, тогда как в 2008 году – почти 500.

В Минюсте отметили, что в 2009 году на 5% выросло количество договоров мены жилой недвижимости. В частности, в прошлом году было удостоверено 5505 договоров мены, из них 5082 квартир и жилых помещений и 11 усадеб.

При этом количество удостоверенных договоров дарования, пожертвования жилой недвижимости, прекращения права содержания взамен на приобретение прав на недвижимое имущество и прекращение права на алименты на ребенка в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество и т.д. в 2009 году снизилось на 13% - до 145381 договоров.

По данным министерства, в 2008 году количество сделок купли-продажи жилой и нежилой недвижимости снизилось на 20% по отношению к 2007 году.

Депутаты Киевсовета передали в аренду 0,87 га земель по ул. Мичурина, 56, в Печерском районе для строительства офисно-торгово-развлекательного комплекса с подземным паркингом и осуществления благоустройства территории с наземным паркингом.

Соответствующий проект решения поддержали на заседании сессии Киевсовета в пятницу 72 из 82 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Своим решением депутаты внесли изменения в Программу развития зеленой зоны Киева и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города.

Около гектара земель (причем 0,54 га из них – в пределах красных линий) передано ООО “Янтра” в связи с переходом права собственности на имущество в соответствии с договором купли-продажи от 21 февраля 1995 года.

В то же время, к проекту решения депутатам предоставлялись для ознакомления замечания Управления правовой экспертизы проектов решений и распоряжений Киевсовета от 12 февраля 2010 г., согласно которым наработанный проект должен быть доработан.

В частности, в замечаниях отмечается, что земельный участок находится в историческом ареале, в зоне охраны памятников. В соответствии с программой развития зеленой зоны, часть территории площадью 0,13 га находится в пользовании Национального ботанического сада им. Н.Гришко НАН Украины и относится к объектам природно-заповедного фонда.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины от 13.01 2009 г. “О безотлагательных мерах по сохранению территориальной целостности Национального ботанического сада им.. Н.Гришко НАН Украины” введен мораторий на выделение земельных участков на расстоянии не меньше 20 м от границ земельного участка Ботсада.

Более того, отсутствует согласованное Кабинетом Министров градостроительное обоснование.

Киевсовет передал землю в столице, на пересечении улиц Николая Лебедева и Красноткацкой, которая была в пользовании ОАО “Радикал”, под жилищную застройку коммунальному предприятию “Житлоинвестбуд-УКБ”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения поддержали на заседании сессии Киевсовета в пятницу 65 из 74 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Они прекратили право пользования ОАО “Радикал” 3,95 га земли в Дарницком районе и часть этих земель – 1,45 га на пересечении улиц Николая Лебедева и Красноткацкой - передали под жилищную застройку, предусмотренную в пределах проекта реконструкции и застройки микрорайона, ограниченного улицами Попудренко, Минина, Красноткацкой и Красногвардейской.

Земля передана “Житлоинвестбуд-УКБ” в постоянное пользование. Согласно документации, участок застроен.

Киевсовет утвердил стартовые цены на 12 земельных участков для их реализации через аукцион.

Соответствующие решения были приняты на заседании сессии Киевсовета в пятницу.

Так, утверждены стартовые цены на земельные участки в Деснянском районе:

площадью 0,8 га для строительства производственной базы на ул. Пуховской, 4-а - 5,631 млн. грн.;

площадью 0,12 га на ул. Теодора Драйзера (возле существующей автостоянки) для строительства пункта автосервиса - 1,07 млн. грн.;

площадью 0,08 га на ул. Теодора Драйзера, 34 для строительства дома административно-бытового назначения - 1,605 млн. грн.;

площадью 0,2 га на ул. Крайней, 1-в для строительства автомойки – 3,124 млн. грн.;

площадью 0,13 га на пересечении улиц Милославской и Николая Закревского для строительства автомойки с комплексом сопутствующих услуг – 1,305 млн. грн.

В Святошинскому районе Киева решено продать земельный участок площадью 0,2 га для строительства торгового комплекса на ул. Ирпенской (возле д. №62), на которую установлена стартовая цена в размере 6,977 млн. грн.

В Оболонском районе на аукцион будет выставлен земельный участок площадью 1,12 га на ул. Богатырской, 3 для строительства торгового центра с паркингом общего пользования, стартовая цена которого – 22,291 млн. грн. А также участок площадью 0,06 га для строительства заведений торговли и общественного питания на ул. Автозаводской, 19-21, стартовая цена – 1,749 млн. грн.

В Дарницком районе будет предлагаться для продажи с аукциона три земельных участка: на ул. Коллекторной площадью 1 га для строительства складских зданий, стартовая цена – 5,766 млн. грн.;

на ул. Срибнокильской,14 площадью 0,06 га для строительства гостинично-офисного здания, стартовая цена – 1,642 млн. грн.;

на ул. Автотранспортной (у дома №6) площадью 0,24 га для строительства автомойки и комплекса по предоставлению услуг для автомобилей, стартовая цена – 1,997 млн. грн.

Еще один земельный участок, определенный для продажи с аукциона, находится в Голосеевском районе. Это 0,18 га в пер. Моторном, 5, где существующим проектом застройки квартала предусмотрено строительство административно-офисных зданий. Утверждена стартовая цена земельного участка в размере 3,167 млн. грн.

(УНИАН)