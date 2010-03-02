ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Тимошенко собралась в отпуск», в котором пишет – на сегодня, 2 марта, на 18.00 назначено внеочередное заседание Кабмина. Повестка дня пока не раскрывается. Но морально правительство готово к отставке, а некоторые его члены планируют брать отпуск…

http://delo.ua/vlast/politika/timoshenko-sobralas-v-otpusk-138001/

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Также «Дело» в материале «Правительство перекрыло газ МВФ» пишет - правительство не рекомендует Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) поднимать цены на газ, как того требует Международный валютный фонд (МВФ)…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/pravitelstvo-perekrylo-gaz-mvf-138022/

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«Дело» в материале «Китайские металлурги помогли Ахметову и Жеваго» пишет - китайские металлурги согласились на 40% подорожание железной руды. Это позволит горнорудным предприятиям Рината Ахметова и Константина Жеваго повысить свою доходность почти на треть…

http://delo.ua/biznes/rynki/kitajskie-metallurgi-pomogli-ahmetovu-i-zhevago-138019/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина снова испачкалась» пишет – FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. В Госфинмониторинге опасаются, что Украину вернут в черный список FATF, если до мая парламент не примет два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Депутаты обещают вовремя проголосовать за эти документы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1330380

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Приват» сконцентрировался на «Укртатнафте» пишет – государство больше не контролирует крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Вчера стало известно, что 46,9% акций ЗАО "Укртатнафта" сконцентрировала группа "Приват". Пятеро из девяти членов набсовета компании с недавнего времени представляют интересы последней. Изменить ситуацию можно будет только на уровне президентов России и Украины, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1330369

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Издание «Экономические известия» в материале «Окно в Европу закрылось» пишет – 1 марта Украина полностью остановила экспорт электроэнергии в Европу с Бурштынского энергоострова вследствие отсутствия заявок на ее покупку на внутреннем рынке от компаний-экспортеров…

http://eizvestia.com/markets/full/4192423

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Также «Экономические известия» в публикации ««Энергоатому» поручено в марте подписать контракт с ТВЭЛ» пишут - по словам пресс-секретаря Минтопэнерго Фента Ди, критичность срока подписания документа в марте продиктована технологическими факторами. «Срок изготовления тепловыделяющих сборок для АЭС составляет 11 месяцев. Можно, конечно, заключить контракт и в апреле, однако Украина в этом случае подвергает себя риску несвоевременных поставок ТВС на станции»,— сказал он…

http://eizvestia.com/markets/full/4192416

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«Газета по-киевски» в материале «Латыши, унесенные кризисом» пишет - за границу уже выехал каждый десятый житель Латвии, еще треть населения планирует сделать это в ближайшие год-два. Возвращаться они не намерены – не верят, что власти справятся с кризисом…

http://mycityua.com/articles/world/2010/03/02/045120.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевляне отбиваются от собак дезодорантами и ультразвуком» пишет – ситуация с бездомными животными, которые нападают на людей в столице, близка к катастрофичной. По данным главка здравоохранения, в год в Киеве фиксируется примерно 2 тыс. случаев укусов беспризорными собаками. Киевские власти не могут решить проблему, горожане берут дело в свои руки…

http://www.segodnya.ua/news/14119362.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации « В Украине еще есть что «тырить» пишет - Кабмин составил список предприятий, которые могут "уплыть" из госсобственности. В него вошли 128 объектов…

https://economics.unian.net/rus/

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Долги за ЖКУ: готовьтесь, к Вам идет госисполнитель…» подает комментарии специалистов на тему «Как вправе себя повести госисполнитель, придя к должнику за ЖКУ. Что опишут и изымут за долги, а что должны оставить по закону»...

https://economics.unian.net/rus/detail/38420

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Медведев исправил УК» пишет – президент России решил отменить уголовную статью «Лжепредпринимательство», снизить срок заключения за легализацию денежных средств и вшестеро повысить пороги ущерба при назначении наказания…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/02/227040

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Издание «Известия» в публикации «Доллару нашли исламскую альтернативу» пишет - жители Индонезии уверены, что нашли ответ на вопрос, как сохранить свои сбережения, несмотря на кризис и колебания курса доллара. Они успешно пользуются системой расчетов с помощью золотых динаров и серебряных дирхамов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3139096/

(УНИАН)