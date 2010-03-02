ВР не сможет 3 марта отправить Кабмин в отставку

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что Верховная Рада третьего марта не сможет рассмотреть проект постановления об ответственности Кабинета министров и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение А.ТУРЧИНОВ выразил накануне в эфире телеканала ICTV.

"Я предполагаю, что и в среду они найдут какие-то основания обойти этот вопрос и не голосовать за это постановление об отставке правительства. Почему? Потому что голосование за отставку правительства – это механизм запуска ответственности новой политической конфигурации за ситуацию в стране", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО не держится за должность премьер-министра. Именно поэтому, по его словам, фракция БЮТ в парламенте настаивала на немедленном рассмотрении вопроса об ответственности правительства на внеочередном заседании Верховной Рады 24 февраля. "Сегодня речь не идет о кресле ТИМОШЕНКО премьер-министра. Сегодня речь идет о политической стабильности в государстве и какие политических силах будут нести эту ответственность за стабильность в государстве", - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ также добавил, что фракция БЮТ могла бы согласиться на другую кандидатуру премьер-министра от демократической коалиции. "Если бы депутаты этой почтенной фракции (“Наша Украина – Народная самооборона” – УНИАН) могли бы определиться относительно новой кандидатуры премьера, и большинство – 60-70 депутатов этой фракции сказали бы, что это их общая позиция, тогда это можно было бы обсуждать. То, что происходит сейчас, – это прикрытие для проведения переговоров с "регионами" по разрушению действующей коалиции и построению новой", - объяснил первый вице-премьер.

По его словам, обе кандидатуры на должность главы правительства, которые сейчас обсуждаются, - Арсения ЯЦЕНЮКА и Виктора ЮЩЕНКО – не имеют подавляющей поддержки внутри фракции НУ-НС. "ЯЦЕНЮК проводит переговоры с Партией регионов, чтобы его поддержали на премьера. ЮЩЕНКО и его сторонники проводят переговоры с регионами, чтобы его поддержали. То есть я убежден, что вокруг новой кандидатуры премьера максимум 5-10 голосов могут объединить", - считает А.ТУРЧИНОВ.

«Нет сегодня другой кандидатуры, кроме Юлии ТИМОШЕНКО, которая могла бы оппонировать ЯНУКОВИЧУ и его политике", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля А.ТУРЧИНОВ заявил, что фракция БЮТ инициирует проведение 24 февраля внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения проекта постановления представителей Партии регионов об отставке Кабинета министров. Однако это заседание так и не состоялось в связи с тем, что “регионалы” отозвали этот документ.

Вчера, 1 марта, Ю.ТИМОШЕНКО потребовала, чтобы Верховная Рада на пленарном заседании 2 марта первым рассмотрела вопрос об отставке правительства.

В то же время первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция будет настаивать на том, чтобы парламент в среду, 3 марта, рассмотрел вопрос о недоверии правительства. Он отметил, что предварительно этот вопрос предусмотрен в повестке дня работы ВР на среду.