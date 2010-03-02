Резервный Банк Австралии повысил ставку до 4%
11:26, 02 марта 2010Разное
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Австралия. Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базовых пунктов - до 4%.
Австралия. В декабре 2009 года розничные продажи выросли на 1,2%, по сравнению с ноябрем 2009 года.
Комментарий. Австралийская экономика четко, согласно учебникам, выходит из кризиса. Теперь правительство страны, чтобы не допустить «перегрева» экономики, начинает повышать стоимость денег, дабы притормозить спрос.
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