Резервный Банк Австралии повысил ставку до 4%

Австралия. Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базовых пунктов - до 4%.

Австралия. В декабре 2009 года розничные продажи выросли на 1,2%, по сравнению с ноябрем 2009 года.

Комментарий. Австралийская экономика четко, согласно учебникам, выходит из кризиса. Теперь правительство страны, чтобы не допустить «перегрева» экономики, начинает повышать стоимость денег, дабы притормозить спрос.