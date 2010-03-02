В Англии число одобренных заявок на ипотеку в январе упало на 17,2%

Великобритания. В январе 2010 года число одобренных заявок на ипотечный кредит упало на 17,2%, по сравнению с декабрем 2009 года.

Комментарий. Потребительское кредитование в Великобритании растет ускоренными темпами, а ипотечное - пока снижается. Во-первых, банки более пристально стали изучать платежеспособность заемщиков, во-вторых, потенциальные заемщики ждут более благоприятных времен.