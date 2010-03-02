ГМК России в 2009г. значительно сократил выпуск продукции

11:57, 02 марта 2010
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Россия. По итогам 2009 года "Северсталь" сократила производство стали на 13%,    чугуна - на 10%, проката - на 17%.

Россия. По итогам 2009 года ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  сократило производство чугуна - на 4%, товарной металлопродукции - на 20%.  

Комментарий. Спрос на металлопродукцию в 2009 году существенно упал, плюс  китайский демпинг создал много проблем для российских металлургов.

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