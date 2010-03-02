Чилийское землетрясение сократило земные сутки

Чилийское землетрясение уменьшило продолжительность земных суток на 1,26 микросекунды. Об этом сообщается в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory - JPL), сотрудник которой, Ричард ГРОСС, провел расчеты.

Как передает Лента.ру, Р.ГРОСС показал, что чилийское землетрясение привело к перераспределению земной массы и сдвинуло ось, относительно которой Земля сбалансирована, примерно на 8 сантиметров. Данная ось отличается от оси вращения планеты - на северном полюсе, например, точки пересечения осей с поверхностью Земли отстоят друг от друга примерно на 10 метров.

Кроме этого Р.ГРОСС сравнил произошедшее на Чили землетрясение с землетрясением на Суматре в 2004 году. Несмотря на то, что толчки шесть лет назад были сильнее, сдвиг оси составил 7 сантиметров. Причины этого кроются в том факте, что эпицентр чилийского землетрясения находился в средних широтах (а в случае Суматры - в экваториальных), а также в том, что разлом в районе Чили уходит в земную кору под большим углом.

Землетрясение в Чили произошло 27 февраля 2010 года в 8:34 по киевскому времени в 90 километрах от города Консепсьон. Магнитуда толчков составила 8,8. Из-за землетрясения, в Японии, на Филиппинах, в странах Латинской Америки, в Индонезии, а также на Курильских островах и Камчатке была объявлена позже снятая угроза цунами.