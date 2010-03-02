Зварич обещает подать в суд на Литвина

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ обратится в административный суд с иском относительно незаконности объявления председателем ВР Владимиром ЛИТВИНОМ заявления о прекращении деятельности коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня на брифинге.

«Я глубоко убежден в том, что председатель Верховной Рады грубо нарушил как Конституцию, так и закон Украины о регламенте ВР. Я лично сегодня готовлю административный иск на такие процессуальные действия председателя Верховной Рады. И в ближайшие дни я его зарегистрирую в Административном суде», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он выразил убеждение, что есть все возможности, чтобы этот иск был удовлетворен.

«Если с точки зрения юриста охарактеризовать возможности удовлетворения этого иска, я скажу одной также крылатой фразой: “Я считаю, что такой иск железобетонный”, - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, В.ЛИТВИН не имел никаких оснований заявлять о прекращении деятельности коалиции, равно как и не имел права лидер фракции НУ-НС Николай МАРТІНЕНКО заявлять на Согласительном совете, что НУ-НС считает, что коалиции нет.

«Никакого решения наша фракция не принимала по поводу того, чтобы выйти из коалиции. Никакого решения наша фракция не принимала по поводу того, существует или не существует коалиция», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ также сообщил, что он будет просить суд “остановить действие заявления В.ЛИТВИНА”, поскольку выходит, что начался тридцатидневный срок, в течение которого должна быть сформирована новая коалиция, а в случае отсутствия этого, Президент будет иметь право распустить ВР.