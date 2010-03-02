ГЛАВНОЕ на 2 марта (день)

Основные новости первой половины дня

Парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил о прекращении существования коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил на заседании парламента.

Он сообщил, что на Согласительном совете представители четырех фракций - Партии регионов, НУ-НС, Блока Литвина и КПУ - «констатировали, что коалиции, как таковой, нет».

«Я не буду здесь вдаваться в правовую или политическую сторону дела», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он подчеркнул, что по состоянию на 2 марта в аппарат парламента Украины не поданы документы депутатских фракций о создании в декабре 2008 года коалиции депутатских фракций в ВР «Национального развития, стабильности и порядка».

В.ЛИТВИН подчеркнул: «В соответствии с Конституцией Украины и Регламентом объявляю о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций в ВР «Национального развития, стабильности и порядка».

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Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ обратится в административный суд с иском относительно незаконности объявления председателем ВР Владимиром ЛИТВИНОМ заявления о прекращении деятельности коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня на брифинге.

«Я глубоко убежден в том, что председатель Верховной Рады грубо нарушил как Конституцию, так и закон Украины о регламенте ВР. Я лично сегодня готовлю административный иск на такие процессуальные действия председателя Верховной Рады. И в ближайшие дни я его зарегистрирую в Административном суде», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он выразил убеждение, что есть все возможности, чтобы этот иск был удовлетворен.

«Если с точки зрения юриста охарактеризовать возможности удовлетворения этого иска, я скажу одной также крылатой фразой: “Я считаю, что такой иск железобетонный”, - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, В.ЛИТВИН не имел никаких оснований заявлять о прекращении деятельности коалиции, равно как и не имел права лидер фракции НУ-НС Николай МАРТІНЕНКО заявлять на Согласительном совете, что НУ-НС считает, что коалиции нет.

«Никакого решения наша фракция не принимала по поводу того, чтобы выйти из коалиции. Никакого решения наша фракция не принимала по поводу того, существует или не существует коалиция», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ также сообщил, что он будет просить суд “остановить действие заявления В.ЛИТВИНА”, поскольку выходит, что начался тридцатидневный срок, в течение которого должна быть сформирована новая коалиция, а в случае отсутствия этого, Президент будет иметь право распустить ВР.

Финансы

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 1 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,4%, по сравнению с 1 марта, и сегодня составляет 10,73/10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,61-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,79-10,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 марта, почти не изменился и составляет в среднем 0,2611/0,2676 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 1 марта и сегодня составляет 10,74 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 10,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,79-10,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 1 марта, повысился на 0,8% и сегодня составляет 0,26000 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2679 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/8,03 грн., евро – 10,65/10,88 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,02 грн., евро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,94/8,01 грн., евро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 10,806475, к российскому рублю – 0,26696.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9770/7,9880, к 12:00 сузился спрэд – 7,9790/7,9830 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2661/0,2665, к 12:00 цены снизились до 0,2658/0,2660. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,0260 (+0,1035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3523/1,3525, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7850/10,8030, к 12:00 цены ушли вниз –10,7610/10,7690.

Банки

Национальный банк Украины своим постановлением от 1 марта 2010 года отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации АКБ «Трансбанк» (Киев).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

«Со 2 марта 2010 года прекращены полномочия временного администратора, правления, наблюдательного совета и общего собраний АКБ "Трансбанк". Ликвидатором акционерного коммерческого банка "Трансбанк" назначено физическое лицо – независимый эксперт (по договору с Национальным банком Украины) Александр АНДРИЙЧУК», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев.

Справка УНИАН. АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 года (изначально назывался «Киевдорбанк»).

На 1 января 2010 года активы банка составили 145,024 млн. грн., обязательства – 785,254 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 844,444 млн. грн., отрицательное значение собственного капитала банка составило 640,23 млн. грн., уставной капитал – 65 млн. грн.

Чистый убыток «Трансбанка» по итогам 2009 года увеличился в 430 раз – до 765 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года основными акционерами банка являлись ООО «Консалтинговая компания «Партнеры» (прямое участие – 72,93%) и Владимир КОСТЕРИН (прямое участие – 11,44%, опосредованное – 72,93%).

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ОАО «Кредобанк» (Львов) привлекло субординированный долг на 15 млн. долл. от своего стратегического акционера – крупнейшего польского банка PKO Bank Polski SA.

Об этом говорится в сообщении украинского кредитно-финансового учреждения, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, средства привлечены сроком на 8 лет.

25 февраля т.г. Национальный банк Украины предоставил разрешение на включение суммы субдолга в капитал «Кредобанка».

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году и на сегодняшний день входит во вторую группу (крупные банки) по классификации Нацбанка Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 5,475 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,841 млрд. грн., обязательства – 4,884 млрд. грн., уставный капитал – 1,551 млрд. грн., собственный капитал – 591,208 млн. грн.

ОАО "Кредобанк" в 2009 году получил убыток в размере 528 млн. грн.

99,4948% акций «Кредобанка» владеет польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).

Фондовый рынок

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в феврале 2010 года составил 3,11 млрд. грн., что почти на 75% больше, чем в январе этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов ОВГЗ на ПФТС в феврале т.г. составил 2 млрд. 789 млн. грн., что составляет почти 90% от общего объема торгов. В частности, объем торгов акциями составил 227,9 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 73,4 млн. грн., корпоративными облигациями – 18 млн. грн.

Наиболее активно в феврале торговались на ПФТС акции Алчевского меткомбината, «Мотор Сичи», «Азовстали», «Укрнафты», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго».

ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего визита в Москву 5 марта намерен обсудить с руководством Российской Федерации газовый вопрос.

Об этом Президент заявил в интервью украинской службе Би-Би-Си во время вчерашнего визита в Брюссель, отвечая на вопрос, будет ли он поднимать во время визита в РФ вопрос газовых соглашений.

“Я обязательно подниму этот вопрос. Что касается цены на газ, она должна быть справедливой для Украины. А в целом, безусловно, этот вопрос можно и нужно рассматривать в большом комплексе вопросов, касающихся поставок газа. Это и вопрос создания газотранспортного консорциума, это и доступ Украины к газовым месторождениям российским и среднеазиатским, это и участие Украины в строительстве новых газопроводов, которые, кстати, идут в обход Украины. То есть мы видим, что Украина должна быть полноценным партнером во всех газовых вопросах с партнерами – Россией и Евросоюзом”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам главы государства, его главная цель - это надежные поставки газа через территорию Украины в необходимых объемах. В.ЯНУКОВИЧ считает, что Украина может в ближайшей перспективе прокачивать в Европу около 200 миллиардов кубических метров газа.

“Сегодня Украина не прокачивает и 100 миллиардов. Мы получим ответ на этот вопрос, если мы объединим усилия поставщика газа – России, потребителя – Евросоюза и транзитера – Украины. И от этого все три стороны выигрывают. А Украина должна получить стабильные поставки в тех объемах, о которых я говорил. Нас это полностью устроит. Это и будет наш национальный интерес”, - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Москву.

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ОАО «Газпром» устраивает контракт о поставках газа в Украину, но компания готова выслушать конкретные предложения украинской стороны.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил руководитель «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«Надо сначала выслушать конкретные предложения Украины, но договор, подписанный в прошлом году, абсолютно надежный, прозрачный и нас вполне устраивает», - сказал А.МИЛЛЕР.

Комментируя предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о необходимости пересмотра решения о строительстве газопровода «Южный поток», А.МИЛЛЕР сказал, что это предложение будет отклонено.

«Проекты «Северный поток» и «Южный поток» изменены не будут», - заявил А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 12 января т.г. в Днепропетровске Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что на посту Президента будет договариваться о пересмотре газовых соглашений с Россией с целью установления для Украины «справедливой» цены на газ.

Согласно контрактам, "Газпром" и "Нафтогаз" с 1 января 2010 года переходят к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами.

24 ноября 2009 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года. В соответствии с дополнениями, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м. Подписанными документами закреплено также отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК "Нафтогаз Украины" в 2009 году.

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Акционерная компания «Киевэнерго» требует от Киевской городской государственной администрации и НАК «Нафтогаз Украины» соблюдать условия трехстороннего Меморандума о стабильности энергоснабжения столицы в отопительный сезон 2009-2010 годов, который был подписан осенью прошлого года.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы компании.

«Киевэнерго со своей стороны выполняет все обязательства по Меморандуму. Мы не только перечисляем все деньги, которые получаем от КГГА в качестве компенсации за убытки через низкие тарифы, как того требует законодательство, но и выполняем все свои обязательства по стабильному обеспечению потребителей тепловой и электрической энергией », - заявил финансовый директор« Киевэнерго » Михаил УТКИН.

Пресс-служба напоминает, что с 23 февраля газораспределительная компания «Киевтрансгаз» в принудительном порядке сокращает поставку природного газа на ТЭЦ АК «Киевэнерго». Снижение давления газа на ТЭЦ происходит вопреки подписанному осенью 2009 года Меморандуму между тремя сторонами - "Киевэнерго", КГГА и НАК «Нафтогаз», который должен был гарантировать стабильность отопительного периода до мая 2010 года. Условиями Меморандума, в частности, предусматривается, что «Киевэнерго» получает стабильные поставки голубого топлива в течение отопительного периода и рассчитывается за него пропорционально средствам, которые поступают от КГГА по компенсации разницы между действующими тарифами на тепло и стоимости его производства.

Сейчас долг «Киевэнерго» перед поставщиками топлива за газ для производства тепла составляет 1 млрд. 752 млн. грн. При этом, энергокомпания не имеет задолженности за топливо для производства электрической энергии.

Долг городского бюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между тарифами на тепловую энергию и стоимостью ее производства, из-за которого "Киевэнерго" не может расплатиться за топливо, по состоянию на 1 марта текущего года достиг 1 млрд. 690 млн. грн. Как ранее сообщала компания, долг потребителей тепловой энергии перед АК «Киевэнерго» составляет 1,4 млрд. грн., потребителей электроэнергии - 886 млн. грн.

«Оплата задолженности "Киевэнерго" за топливо перед газопоставщиками возможна только после уплаты долга КГГА или применения действенных механизмов взаиморасчетов. Мы готовы к любым действенным схемам и сейчас ничто не мешает правительственным организациям их ввести вместо нарушения условий Меморандума», - сказал М.УТКИН.

АК «Киевэнерго» официальным письмом проинформировала КГГА о сложившейся ситуации, и попросила вмешаться в решение вопроса поставок газа на киевские ТЭЦ.

«Дальнейшее развитие событий зависит от поставщика газа. Если давление газа на ТЭЦ снизится до минимально возможного уровня, компания не исключает, что может повториться ситуация прошлого отопительного сезона, когда из-за нехватки топлива потребители не получали горячей воды, а "Киевэнерго" - дохода », – заявил М.УТКИН.

Также в пресс-службе сообщили, что сейчас на ТЭЦ «Киевэнерго» в полной мере используют весь объем газа, который подается от газоснабжающих организаций. Таким образом, потребители «Киевэнерго» получают тепловую энергию пропорционально уровню поставок голубого топлива.

В «Киевэнерго» напомнили, что в прошлом отопительном сезоне из-за прекращения поставок газа предприятиями НАК «Нафтогаз», АК «Киевэнерго» пришлось прекратить горячее водоснабжение, а позже перейти на использование резервного топлива.

*** Себестоимость 1 гигакалории, производимой АК «Киевэнерго», составляет 180 грн. без НДС. Это - один из самых низких показателей в Украине. «Киевэнерго» имеет минимальные затраты на производство одной гигакалории за счет когенерации – комбинированного способа получения одновременно тепловой и электрической энергии на ТЭЦ компании. На низкую стоимость гигакалории в Киеве влияет также эффект масштаба производства энергии.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевская городская государственная администрация (КГГА) обратилась к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой повлиять на действия ответственных работников филиала Управления магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», которые превысили свои полномочия и нарушили условия трехстороннего соглашения относительно бесперебойного снабжения газа киевским ТЭЦ на протяжении отопительного сезона 2009-2010 годов. Согласно сообщению пресс-службы КГГА, столичная администрация просит «Нафтогаз» обязать газотранспортную компанию «Киевтрансгаз» неуклонно придерживаться условий Меморандума, подписанного осенью 2009 года.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-февраль 2010 года, по оперативным данным, получил от приватизации 52,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, от аренды за указанный период фонд получил 66,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. на внеочередном заседании Верховная Рада так и не приняла никакого решения по результатам рассмотрения вопроса о проекте государственного бюджета на 2010 год, в связи с чем план поступлений от приватизации, которые в этом году планировались на уровне 10 млрд. грн., остался неутвержденным.

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Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона Украины “О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 352 народных депутата из 432, зарегистрированных в зале.

Автором проекта является лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Основная цель законопроекта - возвращение целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод” в собственность государства.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что “с нарушением требований законодательства Украины из государственной собственности были отчуждены пакеты акций ОАО «Херсонские комбайны», предприятие доведено до банкротства, а государству нанесены значительные убытки”. “Во время заключения акта приема-передачи пакета акций ОАО “Херсонские комбайны” Фондом государственного имущества Украины в интересах ОАО “Лизинговая компания “Украгромашинвест” были нарушены ст. 116, 117 Конституции Украины в части передачи объектов государственной собственности, Указ Президента Украины от 11 мая 1994 г. “О холдинговых компаниях”, - говорится в объяснительной записке.

Постановлением Хозяйственного суда Херсонской области от 26 августа 2003 года предусмотрено восстановить Фонд государственного имущества Украины в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО “Херсонские комбайны” как владельца 50%+1 акция. Но решение суда не было выполнено.

В записке говорится, что сегодня на Херсонском машиностроительном заводе сложилась критическая ситуация: производство остановлено, заработная плата не выплачивается, остановлены все отчисления в бюджет и Пенсионный фонд.

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На объявленный в декабре прошлого года Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурс по продаже 50%+1 акций ОАО "Харьковметрострой" поступило три заявки от потенциальных покупателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 3 млн. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО "Харьковметрострой" состоится через 75 дней со дня его объявления (23 декабря 2009 г.).

Справка УНИАН. Собственником контрольного пакета акций ОАО «Харьковметрострой» является государство, номинальным держателем 37,5% – ОАО "МФС".

По итогам 9 месяцев 2009 года убыток ОАО "Харьковметрострой" составил 5 млн. 520 тыс. грн., дебиторская задолженность – 3 млн. 186 тыс. грн., кредиторская задолженность – 19 млн. 387 тыс. грн., стоимость активов составляет 22 млн. 623 тыс. грн.

Согласно решению хозяйственного суда Харьковской области от 16 ноября 2009 г., на "Харьковметрострое" введена процедура санации.

Напомним, 26 января с. г. мэр Харькова Михаил ДОБКИН заявил, что Харьковский городской совет намерен участвовать в конкурсе по продаже государственного пакета акций АО "Харьковметрострой", который должен состояться в марте 2010 года. М.ДОБКИН сказал, что Харьковский городской совет готов заплатить 9 миллионов гривень за контрольный пакет акций АО "Харьковметрострой".

В частности, он сказал: "Пакет в 50% + 1 акция оценили в 9 миллионов гривень, и эта цена для нас полностью приемлема".

Мэр также сказал, что горсовет готов купить предприятие с "долгами по зарплате, по налогам и перед кредиторами в размере около 20 миллионов гривень".

По словам М.ДОБКИНА, часть долгов АО "Харьковметрострой" городской совет намерен погасить, продав непрофильное имущество. В частности, он назвал земельный участок в Крыму.

"Я практически уверен, что мы купим это предприятие", - добавил он.

После покупки, сказал М.ДОБКИН, АО "Харьковметрострой" будет преобразовано в коммунальное предприятие и войдет в состав Управления капитального строительства.

Сообщение о проведении конкурса по продаже госпакета в 50% + 1 акция АО "Харьковметрострой" было размещено в официальном издании Фонда государственного имущества "Ведомости приватизации" 23 декабря 2009 года. Конкурс должен состояться не позднее, чем через 75 дней после публикации этого сообщения.

О намерении участвовать в конкурсе уже заявила компания "Арка Капитал" чешского бизнесмена Павола КРУПЫ, которая в настоящее время владеет 38% акций предприятия.

Телекоммуникации. Связь

«Укртелеком» заключил соглашение с Credit Suisse, Deutsche bank и Standard bank, каждый из которых является кредитором по условиям Кредитного Договора на 500 000 000 долл., относительно отсрочки до 25 мая 2010 года следующего погашения основного долга в сумме 41,656 млн. долл., что составляет часть основной суммы платежа, подлежащей к уплате 25 февраля 2010 года по условиям Кредитного договора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, условия этого соглашения имеют силу для всех кредиторов по Кредитному Договору. ОАО «Укртелеком» привлекло Mosaic Securities в качестве финансового советника для содействия в отмеченном процессе.

Перенос выплаты в компании объясняют тем, что в результате влияния многих факторов, «в частности глобального кризиса на рынках заимствований», дефицита ликвидности на украинском банковском рынке, значительного обесценивания украинской гривни относительно доллара США и острой необходимости определения с основным акционером стратегических целей, ухудшилось финансовое состояние Открытого акционерного общества «Укртелеком».

АПК

Министерство аграрной политики Украины на сегодня оценивает состояние 10% посевов озимых как неудовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Отдела финансовых планов, страхования, кредитования и долговых обязательств Министерства аграрной политики Украины Александр ПОЛЕЩУК.

«Согласно данным той справки, которую собирает еженедельно Министерство аграрной политики, 80% озимых культур, которые посеяны на зерно, находятся в так называемом удовлетворительном состоянии, 10% находятся в неудовлетворительном состоянии и только 0,1% считаются уничтоженными», - отметил А.ПОЛЕЩУК

Кроме того, он сообщил, что, по данным Минагрополитики, на сегодня считаются погибшими около 5% посевов рапса.

«Что касается рапса, то его гибель отмечается на 5% площадей, а в удовлетворительном состоянии находятся те же 80% посевов», - сказал А.ПОЛЕЩУК.

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Экспорт зерна из Украины в феврале т.г. составил 1,1 млн. тонн, что в среднем почти в 2 раза меньше объемов экспорта за предыдущие месяцы. Такие данные УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА.

По данным УАК, на внешние рынки в феврале т.г. было поставлено 200 тыс. тонн пшеницы, 300 тыс. тонн ячменя, 600 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала текущего маркетингового года (с 1 июля 2009 г.) по 26 февраля 2010 г. экспортировала 16 млн. 252 тыс. тонн зерна, что на 2,2%, или на 352 тыс. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

В целом на внешние рынки Украина экспортировала 7,551 млн. тонн пшеницы, 4,432 млн. тонн ячменя и 4,07 млн. тонн кукурузы.

Напомним, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ возможен на уровне 22 млн. тонн.

Погода

Завтра на юге Украины до 8° тепла, в Карпатах - около 0°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в среду, 3 марта, на территории страны будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в юго-восточной части, а днем - и в западных областях небольшой мокрый снег с дождем, в Крыму - небольшой дождь. Ночью и утром на Левобережье местами туманы. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье - отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 2-7° мороза, на крайнем юге и востоке - около 0°; днем - 0-5° тепла, на Закарпатье и в южной части - до 8° тепла; в Карпатах ночью - 5-10° мороза, днем - около 0°.

В Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-5° мороза, днем - 1-3° тепла.

(УНИАН)