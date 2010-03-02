Главное на 2 марта (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9770/7,9880, к 12:00 сузился спрэд 7,9790/7,9830. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9740/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2661/65, к 12:00 цены понизились 0,2658/60. К закрытию цены откатились к уровню 0,2659/63. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9340 (+0,0115).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3523/25, а к 15:00 поднялись 1,3561/63. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,7850/10,8030, к 12:00 цены ушли вниз 10,7610/10,7690. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 10,8060/10,8185.

Еврокомиссия увеличивает финансирование программ в рамках политики соседства в 2011-2013 годах.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, в течение трех лет на эти цели будет предусмотрено 5,7 млрд. евро, в то время как за последние 5 лет комиссия потратила на эти цели 5,8 млрд.

Эти деньги планируется, прежде всего, направить в поддержку политических и экономических реформ, региональное и трансграничное сотрудничество, а также поддержку проектов в сфере преодоления климатических изменений, транспорта, энергетики и защиты окружающей природной среды.

В целом, Еврокомиссия одобрила 16 из 19 программ для использования средств Европейского инструмента политики соседства на общую сумму 4,2 млрд. евро.

Согласно утвержденным программам, Украина становится вторым реципиентом по объему средств ЕС в рамках политики соседства (470,1 млн. евро). На первом месте - Марокко, которое получит 580,5 млн. евро.

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в феврале 2010 года составил 3,11 млрд. грн., что почти на 75% больше, чем в январе этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов ОВГЗ на ПФТС в феврале т.г. составил 2 млрд. 789 млн. грн., что составляет почти 90% от общего объема торгов. В частности, объем торгов акциями составил 227,9 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 73,4 млн. грн., корпоративными облигациями – 18 млн. грн.

Наиболее активно в феврале торговались на ПФТС акции Алчевского меткомбината, «Мотор Сичи», «Азовстали», «Укрнафты», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго».

Объем торгов на «Украинской бирже» в феврале этого года вырос на 25,7% - до 739,5 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», в феврале повысился на 7,85% - с 1666,79 до 1797,63 пунктов.

Лидерами оборота в феврале стали акции «Енакиевского металлургического завода», объем торгов которых составил 58,6 млн. грн., на втором месте «Азовсталь» - 57,8 млн. грн., далее «Авдеевский коксохимический завод» - 52,4 млн. грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 9,36%, 9,23% и 8,36%, соответственно.

Лидерами роста на рынке заявок стали акции «Северного ГОКа», которые выросли на 66,07% - до 7,39 грн., «Лугансктепловоза» - на 44,73% - до 3,98 грн., и «Днепроэнерго» на 32,13% до 880 грн. за одну акцию.

Лидерами роста на рынке котировок стали акции «Запорожтрансформатора», которые выросли на 59,33% до 2,39 грн., «Центрального горно-обогатительного комбината» на 54,29% до 5,4 грн. и «Запорожкокса» на 53,33% - до 2,07 грн. за одну акцию.

Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции «Укрнафты», снижение их цены составило -7,41% до 198,19 грн., «Алчевского металлургического комбината» -1,01% до 0,21 грн. и «Харцизского трубного завода» -0,71% до 1,39 грн. за акцию.

Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции «Львовоблэнерго», снижение их цены составило -43,07% до 3,38 грн., «Крымского содового завода» -20,83% до 0,95 грн. и «Кредобанка» -11,11% до 0,03 грн. за акцию.

Как отметили на «Украинской бирже», «Драгон Капитал», «Тройка Диалог Украина» и «Проcпект Инвестментс» продолжают удерживать лидерство по объему торгов акциями. В феврале т.г. эти компании заняли первое, второе и третье место, соответственно.

Приватизация

Депутаты Киевсовета удовлетворили протест прокуратуры и отменили решение о приватизации помещений Владимирского и Житнего рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 111 из 116 депутатов, собравшихся в зале.

Как отметил перед голосованием секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ, проект решения, представленный сегодня на сессии, подал мэр города Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, проект был подготовлен при участии депутатов из фракций Блока Черновецкого, Блоке Литвина, ГАКа, Партии регионов и Блока Николая Катеринчука.

Этим документом внесены изменения в программу приватизации имущества Киева, а именно отменены позиции о приватизации нежилых помещений по адресу ул. Горького, 115 (Владимирский рынок) и по адресу Верхний Вал, 16 (Житний рынок). Кроме того, решением предусмотрено введение моратория на совершение каких-либо действий по отчуждению имущества Житнего и Владимирского рынков, а также действий, которые приводят к изменению профиля и деятельности предприятий “Житний рынок” и “Владимирский рынок”.

Согласно решению Киевсовета, на протяжении 30 дней будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности указанных рынков.

Кроме того, депутаты на одном из следующих заседаний Киеврады заслушают отчеты руководства этих коммунальных рынков о работе их предприятий, а также рассмотрят предложения о дальнейшем эффективном использовании имущества Житнего и Владимирского рынков.

Сегодняшним решением депутаты также удовлетворили протест прокуратуры на продажу помещений указанных рынков. Контроль над выполнением этого решения возложен на Киевскую городскую госадминистрацию.

О.ДОВГИЙ отметил, что решение принимается с целью снятия социального напряжения в обществе.

Вместе с тем, перед началом сегодняшнего заседания Киевсовета представители профсоюзов рынков пытались попасть в сессионный зал, чтобы в случае необходимости отстаивать свою позицию перед депутатами. Но охрана Киевсовета не пропустила их даже несмотря на настойчивые требования депутатов из фракций Блока Кличко и БЮТ.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О моратории на отчуждение помещений и имущества редакций средств массовой информации, учредителями которых являются трудовые коллективы, издательств, книжных магазинов, творческих союзов, общественных организаций и благотворительных фондов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 363 народных депутата из 423, зарегистрированных в зале.

Проектом закона предусматривается установить мораторий на выселение редакций СМИ, типографий, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, учредителями которых являются органы государственной власти, местного самоуправления, объединения граждан, государственные научно-исследовательские учреждения, учебные заведения, трудовые коллективы, а также творческие союзы.

Также предусматривается запретить перепрофилирование типографий, издательств, информационно-производственных комплексов.

Проектом закона определяются субъекты, которые обязаны заключить бессрочные договоры аренды помещений, в которых находятся редакции, типографии, издательства, книжные магазины, предприятия книгораспространения, творческие союзы на основании профильного законодательства.

Агропром

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов увеличить расходы из государственного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 24 февраля 2010 г. № 284-р «Об утверждении плана дополнительных мер по подготовке и проведению комплекса весенне-полевых работ в 2010 г.», опубликованном на сайте парламента.

Документом поручено внести изменения в ежемесячную временную роспись ассигнований государственного бюджета на I квартал 2010 г., предусмотрев дополнительные объемы расходов Министерства аграрной политики, исходя из 1/12 их объемов, утвержденных на 2009 год, в частности, из общего фонда госбюджета по программам поддержки развития предприятий агропромышленного комплекса - в сумме 214,4 млн. грн. и из специального фонда госбюджета – 1 млрд. 415,1 млн. грн.

В частности, на селекцию в животноводстве и птицеводстве на предприятиях АПК планируется направить 5,1 млн. грн; селекцию в растениеводстве - 7,5 млн. грн; финансовую поддержку фермерских хозяйств - 5 млн. грн; бюджетную животноводческую дотацию и господдержку производства продукции растениеводства - 110 млн. грн; финансовую поддержку через механизм удешевления кредитов - 75 млн. грн; противоэпизоотические меры и участие в Международном эпизоотическом бюро - 11,8 млн. грн; формирование государственного продовольственного резерва Аграрным фондом, проведение форвардных и залоговых закупок, товарных и финансовых интервенций на организованном аграрном рынке – 1,3 млрд. грн.

Кроме того, поручено предусмотреть во время доработки проекта закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" расходы за счет общего фонда госбюджета по программам: финансовой поддержки предприятий АПК через механизм удешевления кредитов - 2 млрд. грн; формирования интервенционного фонда Аграрным фондом, а также закупку материально-технических ресурсов для нужд сельхозтоваропроизводителей - 1 млрд. грн.; господдержки сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - 626 млн. грн.; на операции финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники - 500 млн. грн.; финансирование мер по защите, восстановлению и повышению плодородия почв - 300 млн. грн.

Кабинет министров Украины поручил Министерству аграрной политики Украины, Министерству финансов и Аграрному фонду провести форвардные закупки зерна урожая 2010 г. на не менее 1,3 млрд. грн.

Соответствующее поручение закреплено распоряжением Кабмина от 24 февраля 2010 г. №284-р «Об утверждении плана дополнительных мер по подготовке и проведению комплекса весенне-полевых работ в 2010 г.», опубликованном на сайте парламента.

Документом поручено обеспечить начиная с февраля т.г. проведение государственных форвардных закупок зерна урожая 2010 г. в объеме не менее 1,3 млрд. грн. до 1 июля т.г.

Кабинет министров Украины поручил Государственной налоговой администрации, Министерству финансов и Министерству аграрной политики Украины возместить до июня 2010 г. НДС экспортерам зерна через Аграрный фонд на 1,5 млрд. грн. Соответствующее поручение закреплено распоряжением Кабмина от 24 февраля 2010 г. № 284-р «Об утверждении плана дополнительных мер по подготовке и проведению комплекса весенне-полевых работ в 2010 г», опубликованном на сайте парламента.

Документом поручено решить вопрос возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам зерна за условиях закупки зерна в Аграрном фонде, в частности, на сумму по 500 млн. грн. в марте, апреле и мае.

(УНИАН)