Анонс на 3 марта

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Пресс-конференция на тему: "Страховой без актуариев, что автомобиль без штурмана. Украинские и международные участники страхового рынка призывают Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) соблюдать права актуариев и предупредить монополию. Обнародование открытого письма страховых компаний". Участники: президент Лиги страховых организаций Украины Наталья Гудыма; председатель правления Общества актуариев Украины (ТАУ) Юрий Иванько; заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Яковенко; заместитель генерального директора УАСК "АСКА" Елена Машаро; президент ОАО "Институт Риска", основатель и руководитель первого экзаменационного центра Британского института актуариев в Украине, к.т.н. Александр Мац.

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Круглый стол на тему: "Уровень доверия потребителей к страховым компаниям и страховому сектору в целом". Будут презентованы результаты маркетингового исследования рынка страховых услуг. Исследование проводилось исследовательской компанией Pravda Research в партнерстве с PR-агентством Pillar Hill & Knowlton в рамках конкурса "Лидер страхового рынка-2009" по версии журнала "Банкиръ".

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В помещении Житнего рынка состоится совместная пресс-конференция лидера Блока Кличко в Киевраде Виталия Кличко и лидеров профсоюзных организаций Житнего и Владимирского рынков на тему: «Кому выгодна приватизация Житнего и Владимирского рынков?». Участники: Виталий Кличко, лидер одноименного Блока в Киевраде; Олег Верник, председатель независимого профсоюза арендаторов «Захист праці»; Арид Ибадов, зам.председателя независимого профсоюза арендаторов «Захист праці»; Владимир Погиба, зам.председателя независимого профсоюза арендаторов «Захист праці»; Игорь Трофимов, председатель профсоюза работников Владимирского рынка; Юрий Ткаченко, зам. председателя профсоюза работников Владимирского рынка.

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Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Будут рассматриваться Проекты: Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц; Закона о специальном патенте для субъектов хозяйственной деятельности; Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

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Круглый стол на тему: «Воспитывают ли бизнес-школы сегодня ответственных лидеров?». Участники: Владимир Заболотный, президент Международного Института Бизнеса; Ирина Тихомирова, президент МИМ-Киев; Наталия Кривда, академический директор Эдинбургской бизнес-школы; Максим Шкилев, декан Украинской Высшей Школы Бизнеса; Оксана Кулаковская, директор программы МВА LVBS; Татьяна Нанаева, директор образовательных программ Intel в Украине; Яина Ключковская, PR-директор Microsoft; Александр Попов, руководитель проекта «Межкорпоративный университет» МТС-Украина и другие.

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