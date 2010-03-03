Кадровые перестановки в регионах начнутся после назначения Кабмина

Кадровые перестановки в регионах не будут проводиться до формирования новой парламентской коалиции и назначения нового состава Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ.

«Я по большому счету уверен, что на этой неделе будет сформирована новая коалиция и на следующей неделе - новое правительство. Я общался с руководителем региональной политики Администрации Президента Украины СКУБАШЕВСКИМ (Станислав СКУБАШЕВСКИЙ - заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики - УНИАН), который сказал, что пока не будет создана коалиция, другими вопросами мы не занимаемся», - сообщил В.САРАТОВ.

Он считает, что «ждать надо будет неделю - десять дней».