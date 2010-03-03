Еврозона/ОЭСР: инфляция в январе и феврале-2010 растет

Еврозона. В феврале 2010 года потребительские цены в странах Еврозоны выросли на 0,9% по сравнению с февралем 2009 годом.

Еврозона. В январе 2010 года индекс цен производителей в странах Еврозоны выросли на 0,7% по сравнению с декабрем 2009 года, а по сравнению с январем 2009 годом упали на 1%.

Италия. В феврале 2010 года индекс цен потребителей в Италии вырос на 0,1% по сравнению с январем 2010 года и на 1,2% по сравнению с февралем 2009 года.

ОЭСР. В январе 2010 года потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,1% по сравнению с январем 2009 года

Комментарий. Динамика цен носит очень важный характер для текущего состояния мировой экономики. Многие политики и аналитики считают, что экономический рост возможен только при условии стимулирующего роста цен на продукцию. Фактически, несмотря на спорность этой экономической модели, бизнес считает, что за выход из кризиса должны заплатить потребители.