Япония. В январе-2010 уровень безработицы упал до 4,9%

Япония. В январе 2010 года уровень безработицы в Японии упал до уровня 4,9% (уточненные данные).

Комментарий. Для японской экономике эти данные явились практически сенсацией, так как уровень безработицы в январе в Японии оказался самым низким за последние десять месяцев Наверное не в одной стране мира проблема безработицы не стоит так остро, как Японии.