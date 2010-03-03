Япония. В январе-2010 уровень безработицы упал до 4,9%

12:49, 03 марта 2010
Разное
0

Япония. В январе 2010 года уровень безработицы в Японии упал до уровня 4,9% (уточненные данные).

Комментарий. Для японской экономике эти данные явились практически сенсацией, так как уровень безработицы в январе в Японии оказался самым низким за последние десять месяцев Наверное не в  одной стране мира проблема безработицы не стоит так остро, как Японии.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter