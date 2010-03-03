Украина. В январе-2010 госбюджет выполнен с дефицитом 1,622 млрд.грн

Украина. За январь 2010 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 1 622,6 млн.грн. Сводный бюджет выполнен с профицитом 423,1 млн.грн. По данным Минфина, общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь 2010 года составляла 19 643,7 млн.грн. За указанный период госбюджет получил 15 094,6 млн.грн.

Комментарий. Дефицит госбюджета и экономика Украины это уже синонимы. В условиях, когда экономика массово «попряталась в тень» обеспечить выполнение госбюджета не реально. Поэтому дефицит госбюджета был и будет. До тех пор, пока новое или старое руководство страны не запустит «печатный станок» и за счет эмиссии гривны профинансирует все госдолги - и новые, и старые.