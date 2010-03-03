Кабмин Тимошенко ушел в отставку

Верховная Рада Украины в среду по инициативе Партии регионов отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко.

Это решение поддержали 243 депутата при 226 необходимых голосах.

До утверждения нового состава кабинета министров нынешние члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности.

"Рассмотрев вопрос об ответственности Кабинета министров Украины за социально-экономическую ситуацию в Украине, в соответствии с частью первой статьи 87 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет: принять резолюцию недоверия Кабинету министров Украины", - говорится в принятом постановлении.

Следствием принятия такого постановления является отставка правительства.

Кто есть кто

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вошла в сессионный зал во время выступления народного депутата от Партии регионов Николая АЗАРОВА на трибуне парламента. Его выступление перервалось. Фракция БЮТ встретила Ю.ТИМОШЕНКО вставанием и аплодисментами.

Премьер-министр в своем выступлении заявила, что считает, что Верховная Рада именно по ее требованию рассматривает вопрос об отставке правительства. Народные депутаты от Партии регионов начали выкрикивать, что не согласны с этими словами.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно во время голосования за отставку правительства хочет видеть, как «сегодня распределяются политические силы в парламенте. Кто на себя берет ответственность за жизнь страны».

Она подчеркнула, что данное голосование «будет очень очевидным фактом – кто входит в коалицию ЯНУКОВИЧА, кто с ЯНУКОВИЧЕМ сотрудничает, и кто будет полностью отвечать за его политику». При этом она добавила, что «этот момент истины очень необходим для страны».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «серого нет, это хотят создать в Украине серое, а есть черное и белое, есть борьба за Украину, за ее независимость».

Тимошенко перейдет в оппозицию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после отставки правительства перейдет в оппозицию и будет формировать объединенную демократическую команду.

«Если будет проголосована отставка правительства, в ту же минуту наше правительство, наша политическая сила перейдет в оппозицию и будет четко в оппозиции формировать объединенную демократическую команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что именно в оппозиции ее политическая команда будет противостоять антиукраинским и антидемократическим действиям команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы защитим Украину от этой новой беды, которая пришла, защитим надежно, и если В.ЯНУКОВИЧ думает, что он будет уже через неделю спокойно играть в гольф и теннис, а его окружение будет раздирать втихаря стратегическую собственность государства, то могу сказать, что сегодня его гольф и теннис завершается и он будет каждый день отчитываться перед страной, перед оппозицией. Каждый день мы будем держать руку на пульсе», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на протяжении первых дней президентства В.ЯНУКОВИЧА его команда с помощью Генеральной прокуратуры и СБУ захватила титановую отрасль, а также месторождение «Сахалинское». Она напомнила, что все эти факты переданы в Национальный антикоррупционный комитет, созданный в соответствии с указом новоизбранного Президента.

Момент истины

После своего выступления в Верховной Раде по вопросу отставки Кабинета министров Юлия ТИМОШЕНКО покинула сессионный зал.

Перед этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодняшнее голосование станет моментом истины и определения для каждого народного депутата, каждой фракции - с Украиной они или против.

«Я буду, и команда, которую я возглавляю, там, где нужно Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заметила, что нет никакого смысла продолжать объяснять свою позицию в сессионном зале и отвечать на вопросы.

«В этом зале уже все определились, и никакие ответы на вопросы никого ни в чем не убедят, и поэтому не нужно тратить, в прямом смысле этого слова, дорогое время народных депутатов, а нужно определиться и поставить этот вопрос на голосование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Небольшое выступление главы правительства вызвало аплодисменты у депутатов от БЮТ. Они долго аплодировали ей стоя, после чего Ю.ТИМОШЕНКО покинула сессионный зал.