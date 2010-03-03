ГЛАВНОЕ на 3 марта (день)

Хроника дня

Экономика



Кабмин Тимошенко ушел в отставку



Верховная Рада Украины в среду по инициативе Партии регионов отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко.

Это решение поддержали 243 депутата при 226 необходимых голосах.

До утверждения нового состава кабинета министров нынешние члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности.

"Рассмотрев вопрос об ответственности Кабинета министров Украины за социально-экономическую ситуацию в Украине, в соответствии с частью первой статьи 87 Конституции Украины, Верховная Рада Украины постановляет: принять резолюцию недоверия Кабинету министров Украины", - говорится в принятом постановлении.

Следствием принятия такого постановления является отставка правительства.

Тимошенко перейдет в оппозицию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после отставки правительства перейдет в оппозицию и будет формировать объединенную демократическую команду.

«Если будет проголосована отставка правительства, в ту же минуту наше правительство, наша политическая сила перейдет в оппозицию и будет четко в оппозиции формировать объединенную демократическую команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что именно в оппозиции ее политическая команда будет противостоять антиукраинским и антидемократическим действиям команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы защитим Украину от этой новой беды, которая пришла, защитим надежно, и если В.ЯНУКОВИЧ думает, что он будет уже через неделю спокойно играть в гольф и теннис, а его окружение будет раздирать втихаря стратегическую собственность государства, то могу сказать, что сегодня его гольф и теннис завершается и он будет каждый день отчитываться перед страной, перед оппозицией. Каждый день мы будем держать руку на пульсе», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на протяжении первых дней президентства В.ЯНУКОВИЧА его команда с помощью Генеральной прокуратуры и СБУ захватила титановую отрасль, а также месторождение «Сахалинское». Она напомнила, что все эти факты переданы в Национальный антикоррупционный комитет, созданный в соответствии с указом новоизбранного Президента.

Финансы

Дефицит госбюджета в январе составил 1,6 млрд. грн.

По итогам января 2010 года дефицит государственного бюджета Украины составил 1,623 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 2,363 млрд. грн. Об этом сказано в сообщении Министерства финансов, размещенном на официальном сайте ведомства. В январе т.г. в госбюджет поступило 15,095 млрд. грн., что на 12,5%, или 1,678 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кассовые расходы госбюджета в январе т.г. составили 16,782 млрд. грн., что на 53,9%, или 5,878 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года. Кассовые расходы госбюджета социального направления составили 7,684 млрд. грн., в том числе из общего фонда – 7,215 млрд. грн., что на 57,2%, или 2,625 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года. В частности, это расходы на оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления на нее – 3,41 млрд. грн., в том числе из общего фонда – 3,256 млрд. грн., что на 55,3%, или 1,16 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года; текущие выплаты населению (пенсии, помощь, стипендии) – 4,274 млрд. грн., в том числе из общего фонда – 3,958 млрд. грн., что на 58,8%, или 1,466 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года. Перечисления в Пенсионный фонд из общего фонда госбюджета в январе составили 3,692 млрд. грн. (100% от временной росписи на январь т.г.). В январе на поддержку местных бюджетов из госбюджета было перечислено 5,52 млрд. грн. (3,538 млрд. грн. – дотация выравнивания, 1,981 млрд. грн. – субвенции и дополнительные дотации). За счет возврата кредитов в госбюджет в январе 2010 года поступило 72,1 млн. грн., в том числе в общий фонд – 43,4 млн. грн. В январе из госбюджета предоставлено кредитов на сумму 7,1 млн. грн. В январе 2010 года сводный бюджет выполнен с профицитом в 423,1 млн. грн. Доходная часть сводного бюджета составила 19,644 млрд. грн., что на 11,6%, или 2,043 млрд. грн., больше, чем в январе прошлого года, расходная – 19,287 млрд. грн., что на 36,5%, или 5,155 млрд. грн., больше, чем в январе 2009 года. Погашения основной суммы долга по общему фонду госбюджета в январе т.г. составили 493,1 млн. грн. Сумма погашения внутреннего долга – 141,4 млн. грн., внешнего долга – 351,7 млн. грн. Государственные заимствования в общий фонд госбюджета были осуществлены на внутреннем рынке в объеме 1,167 млрд. грн. Остатки наличных средств по госбюджету в январе 2010 года выросли на 60,3 млн. грн., в том числе по общему фонду – снизились на 862,7 млн. грн. От приватизации государственного имущества в январе 2010 года в госбюджет поступило 30,6 млн. грн.

Азаров: новое правительство предствит новый проект бюджета



Николай АзаровНародный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ заверяет, что новое правительство в течение месяца после своего формирования подаст на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2010 год, а программу своей деятельности – в течение двух месяцев.

Об этом он заявил с трибуны ВР сегодня во время рассмотрения вопроса относительно отставки действующего правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, без бюджета и программы деятельности Кабмина ни одно правительство не может работать. «Это те два документа, которые должны появиться, бюджет – в первый месяц работы нового правительства, а программа – в течение двух месяцев обязательно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что без бюджета и программы страна не сможет выйти из кризиса.

«Программа - это системный комплекс мероприятий по выходу из кризиса, системно нанесшего вред всей стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Олег БИЛОРУС отметил, что целый час Н.АЗАРОВ безосновательно критиковал правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

О.БИЛОРУС также напомнил Н.АЗАРОВУ, что когда-то он, занимая одну из должностей, заявил, что правительство не будет учитывать мнение оппозиции, и процитировал слова Н.АЗАРОВА: «Да пошли вы».

В ответ Н.АЗАРОВ сказал, что тогда имел в виду «абсолютно конкретных людей». «Если понадобится, я это повторю», - подчеркнул он.

ТЭК

Дубина уволился из НАК

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА уволен с занимаемой должности.

Об этом УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров вчера, 2 марта, согласно поданному О.ДУБИНОЙ заявлению.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СМИ появилась информация о том, что якобы О.ДУБИНА написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вместе стем, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ не подтвердил его отставку. «Не подтверждаем», – сказал он.

Рынки

Правительство намерено регулировать тарифы на коммунальные услуги

Кабинет Министров Украины предлагает создать Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины (НКРКУ). Об этом говорится в законопроекте №6117, внесенном Кабмином в парламент 27 февраля т.г. Согласно пояснительной записке, создание комиссии, на которую возлагаются функции регулирования деятельности субъектов природных монополий, предоставляющих услуги централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, является первым шагом и оптимальным путем решения вопросов, связанных с усовершенствованием системы ценообразования на рынке коммунальных услуг, который способен предотвратить стремительное повышение тарифов на соответствующие коммунальные услуги. Законопроектом предусмотрено, что НКРКУ является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого координирует Кабмин. Основными задачами НКРКУ является осуществление государственного регулирования деятельности субъектов природных монополий и субъектов хозяйствования на смежных рынках. Для создания НКРКУ необходимо финансирование из государственного бюджета в размере 2 млн. грн. Предусматривается, что общая численность комиссии составит 86 человек. Транспорт Госавиапредприятия увеличили прибыль в 1,9 раза Чистая прибыль государственных авиационных предприятий за 2009 год составила свыше 840 млн. грн., что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на заместителя министра транспорта и связи Украины – председателя Госавиаадминистрации Александра ДАВЫДОВА. По данным Госавиаадминистрации, финансовый план по чистой прибыли выполнен на 291,9%. В 2009 году государственные авиационные предприятия получили доходов на общую сумму 4 млрд. 590 млн. 800 тыс. грн., что на 38,9% превышает доходы 2008 года и на 33% больше доходов, запланированных финансовыми планами. Чистый доход от реализации работ (услуг) увеличился на 40,3% по сравнению с 2008 годом и составил 2 млрд. 922,5 млн. грн. Выполнение плана по чистому доходу составило 122,4%. Что касается выплат в государственный бюджет, то, по словам председателя авиационного ведомства, в 2009 году государственные авиапредприятия перечислили в госбюджет 447,6 млн. грн., что втрое превышает платежи за 2008 год. Анализируя результаты деятельности отрасли в прошлом году, А.ДАВЫДОВ отметил, что вопреки общей тенденции к сохранению кризисных явлений в Украине, в 2009 году можно отметить ряд позитивных изменений. В частности, была начата реконструкция за средства госбюджета двух взлетно-посадочных полос аэропортов, задействованных в подготовке к чемпионату Евро-2012; ратифицированы соглашения между Украиной и Таджикистаном, а также между Украиной и Боснией и Герцеговиной о воздушном сообщении; все украинские авиакомпании исключены из «черного списка» Европейской комиссии; подписаны рабочие договоренности и общая декларация между Госавиаадминистрацией и Европейским агентством по безопасности авиации; достигнут значительный прогресс в переговорном процессе относительно подписания соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Столица

КГГА намерена обратиться в ГП из-за перебоев с газом



Киевская городская государственная администрация не исключает обращение в прокуратуру и суд из-за ограничения НАК «Нафтогаз Украины» газоснабжения столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на расширенном заседании коллегии горадминистрации.

А.ГОЛУБЧЕНКО напомнил, что согласно меморандуму, подписанному между мэрией Киева, АК «Киевэнерго» и «Нафтогазом», газопоставщик обязан без ограничений подавать городу газ до 1 мая текущего года и обеспечивать тем самым температурный график горячей воды и тепла. А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что «Киевэнерго» и КГГА, со своей стороны, придерживаются всех взятых на себя обязательств, предусмотренных в меморандуме.

«Сегодня у «Нафтогаза» нет никаких оснований сокращать количество газа, объемы газа, которые подаются для тепла для населения. Если они это будут делать, то мы обратимся, соответственно, в прокуратуру и в суд. Никто не имеет права нарушать подписанные договоренности в одностороннем порядке», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, согласно договоренностям, на 1 мая компания «Киевэнерго» и столичная мэрия определят размер компенсации разницы между действующими тарифами на тепло и стоимостью его производства, подпишут соответствующий акт, и КГГА до конца года будет выплачивать компании эти средства.

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что в столице есть все основания для того, чтобы отопительный сезон закончился без ограничений теплоснабжения. По его информации, определенные ограничения подачи газа происходили с 23 февраля, но благодаря теплой погоде температурный режим при подаче тепла и горячей воды выдерживался.

Как сообщал УНИАН, 1 марта КГГА обратилась к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой повлиять на действия ответственных работников филиала Управления магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», которые, по данным столичной администрации, превысили свои полномочия и нарушили условия трехстороннего соглашения по бесперебойной поставке газа киевским ТЭЦ в течение отопительного сезона 2009-2010 годов. Согласно сообщению пресс-службы КГГА, столичная администрация просит «Нафтогаз» обязать компанию «Киевтрансгаз» неуклонно соблюдать условия меморандума, подписанного осенью 2009 года.

По данным пресс-службы «Киевэнерго», пока долг компании перед газопоставщиками за газ для производства тепла составляет 1 млрд. 752 млн. грн. При этом, энергокомпания не имеет задолженности за топливо для производства электрической энергии.

Долг городского бюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между тарифами на тепловую энергию и стоимостью ее производства, из-за которого компания не может расплатиться за топливо, по состоянию на 1 марта этого года достиг 1 млрд. 690 млн. грн. Как ранее сообщала компания, долг потребителей тепловой энергии перед АК «Киевэнерго» составляет 1,4 млрд. грн., потребителей электроэнергии - 886 млн. грн.

2 марта ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что с начала 2010 года уровень расчетов АК «Киевэнерго» за газ для производства тепловой энергии для населения и бюджетных организаций равен 0% (для нужд промышленности, то есть производства электроэнергии, расчеты составляют 100%).

Соответственно, ДК «Газ Украины», с целью повышения уровня расчетов за природный газ, не подтвердила плановые ресурсы природного газа столичной энергокомпании. В свою очередь «Киевтрансгаз» и «Киевгаз», в соответствии с действующим порядком газоснабжения, ограничили транспортировку природного газа к самым большим котельным города.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению со 2 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению со 2 марта и сегодня составляет 10,78/10,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,86 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-11,06 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 марта почти не изменился и составляет в среднем 0,2608/0,2683 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-,7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% по сравнению со 2 марта и сегодня составляет 10,79/10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,68-10,86 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-10,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 2 марта сегодня без изменений – 0,2597/0,2681 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2700 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 10,818078, к российскому рублю – 0,26636.













