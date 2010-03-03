Соболев: отставка правительства опасна

Заместитель руководителя фракции БЮТ в Верховной Раде Сергей СОБОЛЕВ считает опасной отставку правительства в условиях отсутствия новой парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Фактически отправлять в отставку правительство в условиях, когда они не смогли сформировать коалицию, когда у них нет голосов под новое правительство – это означает страну бросить в пропасть еще большей бездны», - сказал С.СОБОЛЕВ, комментируя резолюцию ВР о недоверии правительству.

При этом депутат отметил, что БЮТ не удивлен позицией Партии регионов. «Здесь странная метаморфоза произошла с коммунистами и ЛИТВИНЫМ, которые первый раз не голосовали за отставку правительства в условиях, когда в стране бурлил финансово-экономический кризис, ЛИТВИН во второй раз не голосовал, когда в стране бурлил еще больший финансово-экономический кризис, а вдруг, когда начался экономический рост, решил быстро изменить свой статус и повторить подвиг Александра МОРОЗА», - объяснил С.СОБОЛЕВ.

По его мнению, фракция Блока Литвина и остальные депутаты, которые поддержали отставку правительства, простимулированы партией власти или материальными вознаграждениями, или обещаниями относительно должностей. «Таким способом они расформировали существующую коалицию, нарушив Конституцию, таким способом же они существуют и пробуют формировать новую коалицию», - сказал он.

По мнению депутата, новая коалиция не сможет долго продержаться, поскольку она основана на измене.

С.СОБОЛЕВ заметил, что члены фракции БЮТ, поддержавшие отставку правительства, - «это представители бизнес-крыла. У каждого из них свой бизнес, для одних это звание Героя Украины, для других – это политические торги, для третьих – это 30 серебряников, за которые они продались».