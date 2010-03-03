Онищук: члены Кабмина продолжают осуществлять свои полномочия

На сегодняшний день все члены правительства, в том числе и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, продолжают реализовать свои полномочия, и называть их «исполняющими обязанности министров» нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

«Мы являемся министрами, которые продолжают выполнять полномочия», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Кабинет министров может принимать решения на заседаниях большинством своего состава – 13 министров.

Вместе с тем Н.ОНИЩУК объяснил, что если министры исполняют обязанности и к ним употребляется приставка и.о., то они имеют право только принимать участие в работе Кабинета министров, однако не имеют права голоса.

Таким образом, сказал Н.ОНИЩУК, если бы после отставки Кабмина к его членам применялась приставка и.о., то Кабмин не смог бы выполнять свои функции до назначения нового состава правительства, как того требует Конституция.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о выражении недоверия правительству Ю.ТИМОШЕНКО. Это решение поддержали 243 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 10.

За резолюцию проголосовали 172 депутата от Партии регионов, 7 - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.