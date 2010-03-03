Президент и руководители фракций договорились о начале переговоров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, руководство Верховной Рады и руководители парламентских фракций договорились о начале переговоров по трем вариантам относительно формирования нового большинства в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО по результатам встречи в Администрации Президента.

П.СИМОНЕНКО отметил, что речь шла о трех вариантах коалиции. «Первая - это коалиция большинства. Вторая - возможно, коалиция Партии регионов и НУ-НС. Третьим вариантом является роспуск парламента и объявление досрочных выборов в Верховную Раду», - заявил председатель КПУ.

Он также сообщил, что непосредственно сейчас, после завершения встречи с Президентом, руководство ВР и руководители фракций соберутся в здании парламента и начнут переговоры, о которых шла речь во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Моя позиция - это коалиция большинства. Мы сейчас начнем этот процесс. Мы должны провести очень быстро эти переговоры», - сказал П.СИМОНЕНКО и подчеркнул, что все решения о создании новой коалиции в ВР должны приниматься в соответствии с Конституцией Украины.

Он сообщил, что во встрече с Президентом принимали участие руководство Верховной Рады, в частности, вице-спикер Николай ТОМЕНКО, который представлял фракцию БЮТ, а также руководители других четырех фракций.

В то же время председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО участие в этом мероприятии не принимал.