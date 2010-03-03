Главное на 3 марта (вечер)

Финансы

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января т.г. составил 301 млрд. 538 млн. 747,28 тыс. грн., или 37 млрд. 686 млн. 690,45 тыс. долл., что на 0,01% больше показателя на конец 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 195 млрд. 286 млн. 531,99 тыс. грн. (64,76% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 24 млрд. 407 млн. 155,45 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 106 млрд. 252 млн. 215,29 тыс. грн. (35,24%), или 13 млрд. 279 млн. 535 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец января т.г. составил 212 млрд. 133 млн. 243,04 тыс. грн. (70,35%), или 26 млрд. 512 млн. 678,5 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 119 млрд. 939 млн. 835,96 тыс. грн. (39,78%), или 14 млрд. 990 млн. 230,97 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 92 млрд. 193 млн. 407,08 тыс. грн. (30,57%), или 11 млрд. 522 млн. 447,53 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 89 млрд. 405 млн. 504,24 тыс. грн. (29,65%), или 11 млрд. 174 млн. 011,95 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 75 млрд. 346 млн. 696,03 тыс. грн. (24,99%), или 9 млрд. 416 млн. 924,48 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 058 млн. 808,21 тыс. грн. (4,66%), или 1 млрд. 757 млн. 087,47 тыс. долл.

На протяжении января 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26 млн. 010,36 тыс. грн. (0,01%), в основном, за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением.

При этом государственный внешний долг уменьшился на 614 млн. 278,69 тыс. грн. (0,51%), государственный внутренний долг – на 1 млрд. 123 млн. 330,31 тыс. грн. (1,23%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 483 млн. 041,26 тыс. грн. (0,54%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.

Министерство финансов Украины вчера, 2 марта, продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 177,135 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении министерства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, ОВГЗ со сроком погашения 19 мая 2010 г. были проданы на сумму 957,58 тыс. грн. с доходностью на уровне 21%, со сроком погашения 18 августа 2010 г. - на сумму 18 млн. 123,2 тыс. грн. с доходностью 22,5%, со сроком погашения 26 января 2011 г. - на сумму 16 млн. 596,6 тыс. грн. с доходностью 22,75%, а также со сроком погашения 20 февраля 2013 г. - на сумму 141 млн. 457,25 тыс. с доходностью 23%.

ОВГЗ со сроком погашения 26 сентября 2012 г. с уровнем доходности 20% не были проданы.

По оценкам Национального банка Украины, в сегодняшних условиях вероятность ревальвации гривни выше, чем ее девальвации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам исполнительный директор НБУ Игорь ШУМИЛО.

«Шансов на ревальвацию при проведении нормальной макроэкономической политики больше, чем шансов на девальвацию», - сказал И.ШУМИЛО.

При этом он подчеркнул, что одним из важных факторов в этом процессе будет принятие Госбюджета.

Кроме того, И.ШУМИЛО считает, что сегодняшний уровень учетной ставки является адекватным макроэкономической ситуации.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9760/7,9870, к 12:00 сузился спрэд - 7,9740/7,9825. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9765/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2672/0,2676, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2673/0,2676. К закрытию цены понизились - 0,2670/0,2674.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8650 (-0,0690).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3595/1,3665.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8430/10,8610, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8740/10,8930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8730/10,8815.

Новости ТЭК

По оперативным данным, в январе-феврале текущего года энергогенерирующие мощности НАЭК «Энергоатом» увеличили выработку электроэнергии на 1,3%, по сравнению с январем-февралем 2009 года, – до 14,878 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в январе-феврале увеличили выработку на 1,4% - до 14,840 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период Запорожская АЭС (ЗАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 5,8% – до 6,937 млрд. кВт/ч; Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 3% - до 2,859 млрд. кВт/ч; Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 2% - до 2,785 млрд. кВт/ч.

В то же время Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку на 12,4% - до 2,258 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе сократилась на 25% - до 36,2 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшей в управление компании в прошлом году, в январе-феврале выработано 0,8 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в январе-феврале «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 14,043 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 1,5%, или 206,7 млн. кВт/ч, больше, чем за январь-февраль 2009 года.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-феврале составила 42,6%, в феврале - 41,7%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-феврале составил 75,8% против 74,7% в январе-феврале 2009 года. При этом по итогам двух месяцев наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 101%, наименьший – на РАЭС – 56,3%.

В январе-феврале зафиксировано 2 учетных нарушения в работе АЭС - столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.

Недовыработка электроэнергии на АЭС из-за нарушений составила 308,124 млн. кВт/ч.

"Газпром" хочет реформировать свою систему экспорта газа в страны Европы, исключив из цепочки необоснованных посредников, сообщают СМИ со ссылкой на источники в компании, сообщает k2kapital.

Одним из вариантов реформы является создание в "Газпроме" департамента по торговле на внешних рынках на базе существующего департамента внешнеэкономической деятельности.

Сообщается, что "Газпром" планиует провести оценку обоснованности величины маржи посредников, а также оптимизировать систему возвращения прибыли для снижения затрат на маркетинг.

Сейчас система сбыта "Газпромом" продукции на европейском рынке является многоуровневой, причем, как считают в корпорации, деятельность многочисленных дочерних организаций не является прозрачной. Продукцию реализуют совместные торговые предприятия "Газпрома" и участников местных рынков - Wingas в Германии, GWH в Австрии, Promgas в Италии, "Югоросгаз" в Сербии и другие.

Деятельность Президента и правительства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» (относительно ставки акцизного сбора на спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок винограда).

Текст размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, 11 февраля Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрены изменения в размерах и периодах действия ставок акцизного сбора на спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок из винограда (код согласно УКТ ВЭД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00).

Также предусмотрено продление действия ставки акцизного сбора в размере 14 грн. за 1 литр стопроцентного спирта до 31 декабря 2010 года.

Планируется установить с 1 января 2011 года ставку акцизного сбора в размере 20 грн. за 1 литр стопроцентного спирта, а с 1 января 2012 года – в размере 27 грн. за 1 литр стопроцентного спирта.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена уйти в отпуск и поручить первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ исполнять обязанности премьер-министра.

Как сообщил УНИАН источник из состава Кабинета министров, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на совещании с министрами.

Вместе с тем, большинство членов правительства подтвердили УНИАН, что намерены продолжить исполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина.

«Таким образом, Кабинет министров будет продолжать свою работу и иметь возможность принимать решения», - сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

(УНИАН)