Анонс на 4 марта

Начнет работу двухдневная ежегодная конференция на тему: “Ukraine: road to recovery”. Организатор - инвестиционная компания Concorde Capital. Конференция посвящена перспективам развития экономики Украины в период после президентских выборов, а также привлекательности инвестиционного рынка для инвесторов. Конференция пройдет в формате круглых столов и личных встреч.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5). Вход по карточкам аккредитации.

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Состоится заседание НКРЭ.

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Состоится заседание Коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины, на котором будут подведены итоги работы Минрегионстроя за 2009 год и обсуждены основные задания Министерства на 2010 год. Участники: министр регионального развития и строительства Василий Куйбида, зам.министра, представители КМУ, Секретариата Президента, зам.председателей ОГА, председатели облсоветов, городские председатели, начальники управлений капитального строительства Совета министров АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций и др.

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Начнется рейд Главного управления по вопросам благоустройства города Киева относительно размещения незаконно установленных МАФов, рекламоносителей и т.п. Выезд от центрального входа КГГА в 10:00.

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Пресс-конференция на тему: «Последствия судебного запрещения повышения цен на газ для населения: стагнация или реформа?», во время которой будут обнародованы возможные расчеты цен на газ, экономический эффект и перспективы реформ в сфере газоснабжения для населения и жилищно-коммунальной сферы. В пресс-конференции примут участие председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук и член общего представительского органа профсоюзов и профобъединений Украины Григорий Кабанченко.

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Состоится расширенное заседание Совета Союза арендаторов и предпринимателей Украины и Ассоциации работодателей торговли и коммерческой сферы экономики Украины. Тема: “Новый формат взаимодействия бизнеса и власти в контексте реализации положений Указов Президента Украины по преодолению бедности и борьбе с коррупцией”. Приглашены: Ирина Акимова; Юрий Мирошниченко, Ксения Ляпина, Василий Хара, Михаил Чечетов, Анатолий Толстоухов; Людмила Денисова, Александра Кужель, Владимир Матвийчук, Сергей Буряк; Людмила Денисюк, Николай Поворозник и другие.

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Пресс-конференция на тему: «Достоверные измерения - достоверный диагноз, эффективное лечение», об эксплуатации медицинских приборов в лечебных и диагностических заведениях и какими могут быть последствия халатного отношения к проверке медицинского оборудования. Организаторы - Госпотребстрандарт Украины и ГП «Укрметртестстандарт».

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На сайте РБК-Украина состоится он-лайн конференция с Вадимом Мороховским председателем правления банка "Пивденный".

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Пресс-конференция первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэны Кильчицкой. Вопросы: «Социальная политика Киева в период экономического кризиса», «Преодоление бедности населения. Киевский опыт» и «Готовность медицинских заведений столицы к преодолению ОРВ и второй волны гриппа».

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Автомобильная общественность начинает решительную борьбу с новыми правилами парковки». С 1-го марта 2010-го года в Украине вступили в действие «Правила парковки транспортных средств». Автомобильная общественность после утверждения Правил столкнулась со следующими вопросами: Во сколько раз и почему завышена плата за парковку в г. Киеве? Сколько в действительности водители должны платить за парковку в столице? В надлежащем ли состоянии находятся парковочные площадки? Должен ли водитель платить, если парковочная площадка не отвечает требованиям новых правил? Кто позволил блокировать колеса по всей Украине и что говорит об этом закон? Пресс-конференция состоится в рамках кампании за соблюдение закона на киевских парковках, которую проводит ОО «Комитет прямого действия» при поддержке МФ «Відродження». Участники: Андрей Нечипоренко, адвокат, партнер адвокатской компании «Наталия Субота и партнеры»; Дмитрий Гнап, председатель ОО «Комитет Прямої Дії»; Олег Белинский, представитель автомобильной общественности (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 098-55-2-77-00. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Государственная налоговая администрация проведет «горячую линию» на тему: «Уплата налога на добавленную стоимость в условиях новых методов его администрирования». В работе примет участие заместитель директора Департамента администрирования налога на добавленную стоимость Анна Билоцерковская.

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Круглый стол на тему: "Олигархи Украины после выборов: роль, влияние, стратегии". В работе примут участие политологи, изучающие отечественный олигархат, экономические эксперты, авторы научных профильных исследований, представители СМИ.

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