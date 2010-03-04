Новая коалиция может быть создана сегодня

Народный депутат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ прогнозирует, что "коалиция может быть создана сегодня".

Об этом он заявил в интервью радио "Свобода", передают «Подробности».

"Есть более чем 240 депутатов, которые настроены конструктивно работать в парламенте. Они понимают, что любые задержки с принятием решений идут во вред украинской экономике, и, в конечном итоге государству. И эта коалиция может быть юридически оформлена", - отметил В.ГОРБАЛЬ.

Литвин ожидает 226 подписей

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин обещает объявить о создании новой коалиции, если ему предоставят 226 подписей народных депутатов.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

«Будет 226 подписей о том, что люди хотят взять на себя ответственность называться коалицией, - я сделаю соответствующие объявления», - сказал спикер.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он объявит в парламенте решение о создании коалиции, даже если она будет состоять, в частности, и с внефракционных депутатов, В.ЛИТВИН отметил, что коалицию будут формировать фракции. «У нас внефракционных практически очень мало, а вы прекрасно понимаете, что коалицию формируют фракции. А сколько их будет, это уже другой вопрос", - сказал он.

При этом В. ЛИТВИН добавил, что в этом контексте для него в первую очередь важно максимально придерживаться правовой чистоты, а во-вторых - чтобы была работа. «В совокупности этих двух факторов и нужно действовать», - заявил он.

Спикер также сказал, что осознает неизбежность обвинений относительно формирования коалиции. «Без них не обойтись, навешивания ярлыков будет. Но те, кто будут больше всех кричать, будут довольно потирать руки, понимая, что они остаются в Верховной Раде Украины – в теплых и удобных креслах, и не будет указа о досрочных выборах », - заявил он.

«Досрочных выборов не будет, а просто может быть окончательный хаос», - добавил спикер.

Вчера народные депутаты от Партии регионов Владимир ДЕМИДКО и Валерий БОНДИК зарегистрировали в ВР проект Закона "О внесении изменений в статью 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", предусматривающий возможность вхождения в состав парламентской коалиции отдельных народных депутатов.

Как известно, действующий Регламент предусматривает формирование коалиции исключительно парламентскими фракциями.