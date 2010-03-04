Все члены правительства от БЮТ идут в отпуск

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ и члены правительства - представители БЮТ идут в отпуск.

Об этом заявил представитель фракции БЮТ в парламенте Сергей СОБОЛЕВ в эфире программы Шустер Live.

"Конституционным образом премьер, первый вице-премьер и те люди в правительстве, которые пришли от фракции БЮТ, приняли для себя решение, что с момента отставки (правительства Тимошенко) будет работать ЯНУКОВИЧ, который давал команды отправлять правительство в отставку", - цитирует депутата "Украинская правда".

"Они за 2,5 года впервые идут в отпуск, чтобы прекратились вообще любые разговоры о том, что кто-то держится за кресла", - добавил С. СОБОЛЕВ.

Он назвал такое решение правительства "абсолютно логичным". "Они идут в отставку и буквально, и номинально. Пусть исполняют обязанности ... там есть вице-премьер по гуманитарным вопросам (Иван ВАСЮНИК - УНИАН)", - заявил представитель БЮТ.

Он также отметил, что ответственность за дальнейшее состояние дел в стране теперь полностью ложится на те политсилы и отдельных политиков, которые проголосовали за отставку правительства. "Партия регионов, и те, кто голосовали за отставку, понимали, на что идут ... Они безответственно это решение принимали, поэтому теперь полностью ответственность ложится на Партию регионов и тех предателей, которые проголосовали за отставку правительства", - сказал депутат.

В то же время С.СОБОЛЕВ заявил: "Все обязательства правительства, которые есть по этому месяцу - зарплата, пенсии госслужащим, учителям, врачам, милиционерам, армии, все, что касается выплат за российский газ - они выполнят, вне сомнений".

Также депутат отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не будет пользоваться ни государственным автомобилем, ни государственной охраной.

Вчера Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о вынесении недоверия правительству Ю. ТИМОШЕНКО. Это решение поддержали 243 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 10.

За резолюцию проголосовали 172 депутата от Партии регионов, семь - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.

После этого голосования премьер-министр высказала намерение уйти в отпуск и поручить первому вице-премьеру А. ТУРЧИНОВУ исполнять обязанности главы правительства, сообщил УНИАН источник в Кабинете министров.

Вместе с тем, большинство членов правительства подтвердили УНИАН, что намерены продолжить выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина.