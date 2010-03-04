Отдых в Крыму подорожает на 10-12%

Цены на отдых в Крыму этим летом будут выше, чем в прошлом году минимум на 10%, сообщила первый заместитель крымского министра курортов и туризма Марина СЛЕСАРЕВА.

Об этом она сказала в Ялте журналистам после открытия международной ярмарки «Крым. Курорты. Туризм - 2010»

«Цена у некоторых - редких, конечно, - останется на прежнем уровне, у некоторых возрастет на 10-12%», - сообщила чиновник.

М.СЛЕСАРЕВА объяснила подорожание отдыха увеличением цен на продукты питания. «Подорожало абсолютно все», - сказала она.

«Крымский курортник - разный. Есть ностальгирующий, который никогда не променяет крымские красоты на пляжный отдых в Турции и Болгарии. Едут те, для которых важна ментальность, - они не хотят (отдыхать) за рубежом, не владеют языками. Едут те, которые знают, что две недели на ЮБК не сравнить с тремя месяцами, проведенными, например, в Краснодарском крае или на курортах Болгарии, по климатическим условиям. Едут поправить здоровье и на грязевые курорты. Популярны активные формы туризма. Едут за этим. В том числе москвичи любят это дело», - сказала М.СЛЕСАРЕВА.

По данным Минкурортов Крыма, курорты Краснодарского края России намерены удержать цены на уровне прошлого года.

«На выставке в Сочи, где были наши представители, они (россияне) говорили о том, что постараются удержать цены прошлого года. Удастся ли им это сделать - покажут выставки», - сказала первый заместитель министра туризма Крыма.