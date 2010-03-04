Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приостановил свое членство в Партии регионов и передал полномочия руководителя политической силы народному депутату Николаю АЗАРОВУ.

Об этом сообщила УНИАН заместитель главы Администрации Президента и одновременно заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«В.ЯНУКОВИЧ приостановил членство в Партии регионов по требованию Конституции, т.к. он является Президентом всей страны и всех украинцев. Партией и парламентской фракцией сейчас руководит Н.АЗАРОВ », - сказала политик.

А.ГЕРМАН также сообщила, что новый председатель и руководящие органы Партии регионов будут избраны на следующем съезде политической силы.