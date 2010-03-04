Верховная Рада разрешила входить в коалицию отдельным депутатам

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об утверждении изменений к статье 61 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", который предусматривает возможность вхождения в состав парламентской коалиции отдельных народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 229 из 287 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент принял решение по сокращенной процедуре подготовить ко второму чтению данный законопроект.

За данное решение проголосовали 230 из 287 народных депутатов.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд представил заключение, что в состав коалиции в Верховной Раде могут входить лишь фракции.