Тимошенко в оппозиции будет реализовывать планы досрочных выборов

Юлия ТИМОШЕНКО, перейдя в оппозицию, будет реализовывать «краткосрочные» планы досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ.

«Учитывая характер самой Юлии ТИМОШЕНКО, скорее всего, она будет проводить сценарии максимально быстрого политического реванша», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ. Он отметил, что для этого есть единственный путь – досрочные парламентские выборы.

Также политолог отметил, что ожидает в ближайшее время от Ю.ТИМОШЕНКО новых политических инициатив. В частности, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, это будет тема политической реформы.

«Политическая реформа сейчас будет рассматриваться БЮТ как инструмент не столько оптимизации или сбалансирования политической системы, сколько качественного изменения полномочий ветвей власти и возможности полноценной перезагрузки власти», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада Украины поддержала резолюцию о выражении недоверия правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что после отставки правительства перейдет в оппозицию, и будет формировать объединенную демократическую команду.