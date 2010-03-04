Полномочия премьера будет исполнять первый вице-премьер

Полномочия премьер-министра до формирования нового правительства будет исполнять первый вице-премьер-министр Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

“Обязанности премьер-министра Украины в соответствии со 115-й статьей Конституции Украины и действующим законодательством и до формирования нового правительства возложены на первого вице-премьер-министра Украины”, - говорится в сообщении.

***Ст. 115 Конституции Украины “...Кабинет министров Украины, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины или отставка которого принята Верховной Радой Украины, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета министров Украины”.

3 марта ВР поддержала резолюцию о недоверии правительству Юлии ТИМОШЕНКО. Это решение поддержали 243 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 10.

После этого голосования премьер-министр выразила намерение уйти в отпуск и поручить первому вице-премьеру Александру ТУРЧИНОВУ исполнять обязанности главы правительства, сообщил УНИАН источник в Кабинете министров.

Вместе с тем, большинство членов правительства подтвердили УНИАН, что собираются продолжать исполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина.