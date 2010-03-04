Литвин призвал искать компромисс при создании коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает фракции парламента искать компромисс относительно способа создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании ВР.

Он сообщил, что на Согласительном совете речь шла о двух возможных сценариях развития событий. По его словам, при первом сценарии Верховная Рада Украины «будет консолидированной и будет максимально соблюдать Конституцию и законы Украины, и не может быть такого, чтобы одни нарушали, а теперь другие будут нарушать законодательство».

В.ЛИТВИН сказал, что при втором варианте развития событий - ВР должна принять решение о самороспуске. Он отметил, что сегодня в ВР «мы не можем найти компромисс для того, чтобы выйти из тупика, в котором находимся».

При этих его словах в зале слышались возгласы со стороны народных депутатов от БЮТ, среди которых, в частности, были и слова, сказанные Борисом СОБОЛЕВЫМ: «Там ждет МОРОЗ». В ответ на все эти возгласы В.ЛИТВИН сказал: «Тем, кто кричит, хочу сказать, запишите – вы не умеете даже кусать, вы умеете только лизать».

При этом, как сказал В.ЛИТВИН, «я максимально толерантно с вами общаюсь, чтобы не было хаоса и противостояния». «Давайте искать компромиссы, давайте работать без сведения политических счетов», - сказал В.ЛИТВИН.

В свою очередь член фракции БЮТ Владимир ФИЛЕНКО, обращаясь к председателю Верховной Рады В.ЛИТВИНУ, заметил, что не ему «нас учить, как плохо лизать и сосать».