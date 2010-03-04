БЮТ обжалует антиконституционные изменения в Регламент

Фракция БЮТ планирует обжаловать в Высшем административном суде и Конституционном Суде Украины антиконституционные изменения в Регламент Верховной Рады.

Об этом заявил народный депутат, член фракции БЮТ Сергей САС, отметив, что речь идет о законопроекте «регионала» Валерия БОНДІКА, который разрешает создавать коалицию не парламентским фракциям, а отдельным депутатам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам С.САСА, «Партия регионов пытается нарушить закон, чтобы создать коалицию под Виктора ЯНУКОВИЧА». Депутат заявляет, что такой способ образования коалиции - «не правовой, неконституционный и незаконный».

«Как сейчас модно говорить на сленге – это полный правовой беспредел», - сказал С.САС.

Народный депутат сообщил, что «регионалы» изменили два пункта, которые позволят им быстро создать коалицию.

«Первое, что они предлагают, - это то, что коалицию образуют и фракции, и народные депутаты лично. Кроме того, «регионалы» предлагают при создании коалиции не принимать к сведению решения фракций», - отметил он.

«Для этого коалицианты просто добавляют в списки депутатов, которые создали коалицию», - сказал С.САС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, ВР приняла за основу изменения в свой Регламент, которыми разрешается отдельным депутатам входить в коалицию. В то же время есть разъяснение Конституционного Суда, что в состав коалиции могут входить только фракции.