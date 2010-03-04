Визит Януковича в Москву продолжит прагматические отношения

Заместитель министра иностранных дел Украины Валерий ЧАЛЫЙ считает, что официальный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву 5 марта будет способствовать развитию прагматических и результативных отношений между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Без сомнения, официальный визит В.ЯНУКОВИЧА будет иметь результаты, которые приведут нас к новой прагматической, результативной линии двусторонних отношений», - сказал он.

В.ЧАЛЫЙ отметил, что визит по насыщенностью программы, которая предусматривает встречи с Президентом и премьер-министром России, действительно отвечает официальному статусу.

По его словам, после этого визита стороны будут иметь четкое виденье относительно проведения заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии на высшем уровне и о процессе демаркации границы между Украиной и Россией на суходоле.

В.ЧАЛЫЙ также считает, что этот визит является важным с точки зрения того, что между Украиной и Россией довольно долго не было контактов на высшем уровне по различным причинам объективного и субъективного характера.

По его убеждению, основным базисом отношений между Украиной и Россией является экономика, энергетические вопросы, реализация в полной мере соглашения о свободной торговле без ограничений.

В.ЧАЛЫЙ считает, что Украина и Россия должны искать новый четкий алгоритм двусторонних отношений.

«Сегодня есть мандат народов на то, чтобы эти отношения были приоритетными для внешней политики Украины и России», - сказал он.