ГЛАВНОЕ на 4 марта (день)

Хроника дня

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Экономика

Полномочия премьера будет исполнять первый вице-премьер

Полномочия премьер-министра до формирования нового правительства будет исполнять первый вице-премьер-министр Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

“Обязанности премьер-министра Украины в соответствии со 115-й статьей Конституции Украины и действующим законодательством и до формирования нового правительства возложены на первого вице-премьер-министра Украины”, - говорится в сообщении.

***Ст. 115 Конституции Украины “...Кабинет министров Украины, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины или отставка которого принята Верховной Радой Украины, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета министров Украины”.

Все члены правительства от БЮТ идут в отпуск

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ и члены правительства - представители БЮТ идут в отпуск.

Об этом заявил представитель фракции БЮТ в парламенте Сергей СОБОЛЕВ в эфире программы Шустер Live.

"Конституционным образом премьер, первый вице-премьер и те люди в правительстве, которые пришли от фракции БЮТ, приняли для себя решение, что с момента отставки (правительства Тимошенко) будет работать ЯНУКОВИЧ, который давал команды отправлять правительство в отставку", - цитирует депутата "Украинская правда".

"Они за 2,5 года впервые идут в отпуск, чтобы прекратились вообще любые разговоры о том, что кто-то держится за кресла", - добавил С. СОБОЛЕВ.

Он назвал такое решение правительства "абсолютно логичным". "Они идут в отставку и буквально, и номинально. Пусть исполняют обязанности ... там есть вице-премьер по гуманитарным вопросам (Иван ВАСЮНИК - УНИАН)", - заявил представитель БЮТ.

Он также отметил, что ответственность за дальнейшее состояние дел в стране теперь полностью ложится на те политсилы и отдельных политиков, которые проголосовали за отставку правительства. "Партия регионов, и те, кто голосовали за отставку, понимали, на что идут ... Они безответственно это решение принимали, поэтому теперь полностью ответственность ложится на Партию регионов и тех предателей, которые проголосовали за отставку правительства", - сказал депутат.

В то же время С.СОБОЛЕВ заявил: "Все обязательства правительства, которые есть по этому месяцу - зарплата, пенсии госслужащим, учителям, врачам, милиционерам, армии, все, что касается выплат за российский газ - они выполнят, вне сомнений".

Также депутат отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не будет пользоваться ни государственным автомобилем, ни государственной охраной.

МВФ готов к дальнейшему сотрудничеству с Украиной

Международный валютный фонд заявляет о своей готовности к дальнейшему сотрудничеству с Украиной.

Об этом сегодня на инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

При этом, по его словам, одним из важных условий дальнейшего сотрудничества МВФ с Украиной должно стать сокращение дефицита госбюджета в 2010 году, а также нормализация ситуации в финансовом и банковском секторах.

Он также сообщил, что между руководством МВФ и Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ уже состоялся телефонный разговор, в котором представители фонда заявили о своей готовности дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Gо данным Министерства финансов Украины, прибытие в Киев миссии технической помощи Международного валютного фонда ожидается 7 апреля 2010 года. Миссия будет работать над подготовкой нового меморандума между Украиной и МВФ

МВФ: инфляция в Украине в этом году составит до 10%

Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию в Украине в этом году на уровне не более 10%.

Об этом сегодня на инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

Он отметил, что инфляция в Украине в 2010 году будет однозначной и составит до 10%. По его словам, это предварительные прогнозы Фонда, окончательные будут оглашены позже.

Представитель МВФ в Украине также отметил, что одним из основных факторов роста экономики станет экспортная составляющая.

Секретариат Президента Украины прогнозирует, что по итогам 2010 года рост потребительских цен составит 12,5%, а рост цен производителей – 14%.

Финансы

Минфин выплатил 20,6 млн. долл. купонного дохода

Министерство финансов Украины 3 марта 2010 года выплатило 20,628 млн. долл. США купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2004 года.

Об этом сказано в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В сообщении отмечается, что в марте 2004 года Украина осуществила эмиссию еврооблигаций на сумму 600 млн. долл. США с погашением в 2011 году по ставке 6,875% годовых.

НБУ: мошенничество с платежными карточками участилось

Количество мошеннических операций с использованием платежных карточек в 2009 году, в сравнении с 2008 годом, увеличилось в 6,5 раза – до 39,338 тыс. операций.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

По данным Нацбанка, сумма убытков по этим операциям также увеличилась на 6,120 млн. грн. и составила почти 12,970 млн. грн.

«При этом, все убытки банков (свыше 99,7%) связаны с использованием платежных карточек международных платежных систем, а именно: Visa и MasterCard и только 0,3% - это карточки одноэмитентных (внутрибанковских) платежных систем», - говорится в сообщении.

Убытки от карточных мошенников в прошлом году понесли 44 украинских банка.

В Нацбанке такую ситуацию в большей степени объясняют тем, что банки-члены международных платежных систем не уделяют значительного внимания защиты информации, а также продолжают эмитировать платежные карточки с магнитной полосой, которые на сегодня являются крайне незащищенными.

В связи со сложившейся ситуацией Нацбанк обязал банки, среди прочего, ускорить переход на использование чиповых платежных карточек (эмиссия, эквайринг).

Отставка правительства обойдется в 17 млн. грн.

Отставка Кабинета министров Украины повлечет за собой бюджетные расходы на сумму около 17 млн. грн., а также выделение бывшим руководителям ряда государственных дач.

Как пишет газета «Дело» (№34 за 4 марта), все министры и их первые заместители, которые уйдут с должностей вслед за премьером Юлией ТИМОШЕНКО, являются государственными служащими первой категории и имеют право на получение материальной помощи после увольнения. К этой же категории относятся главы государственных комитетов и председатели других центральных органов власти.

Госслужащие этого уровня, констатирует издание, согласно закону о государственной службе, на протяжении года после отставки могут получать ежемесячную материальную помощь в размере 80% от зарплаты. Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО, если не найдет себе новую работу, может рассчитывать в последующие 12 месяцев на выплату приблизительно 300 тыс. грн. (из расчета, что среднемесячная зарплата главы правительства составляет около 32 тыс. грн.). На схожие суммы могут рассчитывать первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ, а также вице-премьеры Иван ВАСЮНЫК и Григорий НЕМЫРЯ, чьи зарплаты не намного ниже, отмечает «Дело».

Выплата такой материальной помощи 17 действующим министрам, а также приблизительно 30 руководителям государственных комитетов и других центральных органов власти после их отставки в сумме может достичь 17 млн. грн. При этом, отмечает газета, выплаты будут продолжаться до тех пор, пока уволенные чиновники не устроятся на новую работу.

Асадчев считает возможным сократить штаты ОГА на 30%

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ заявил, что инициатива Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по сокращению 20% чиновников по всей вертикали исполнительной власти является вполне оправданным шагом в условиях кризиса. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Губернатор не раз отмечал необходимость применения таких непопулярных шагов еще в конце 2008 года, когда начинались кризисные явления в экономике страны.

"В цивилизованных странах первым шагом во время кризиса является сокращение управленческого аппарата. Мы обращались с этим предложением в правительство (именно Кабинет министров и определяет штатное расписание в ОГА), но Юлия ТИМОШЕНКО нас не послушала. Вместо этого сократила расходы, связанные с непосредственной работой органов исполнительной власти, что в значительной мере осложнило процесс оперативного управления", - отметил председатель ОГА. Правительство Ю.ТИМОШЕНКО, по его словам, довело ситуацию до абсурда, когда, например, почтовые и телефонные услуги и другие расходы работники аппарата были вынуждены оплачивать из собственного кармана.

В.АСАДЧЕВ считает, что штат администраций можно сократить на 20-30%. Но при этом предлагает сократить также аппарат представительских органов, который тоже финансируется за счет бюджета и в отдельных случаях по численности уже достигает уровня аппарата администраций.

"Я считаю это абсолютно правильным шагом. Но при этом надо сохранить паритет, сократив штат аппарата органов местного самоуправления. И обеспечить стопроцентное финансирование расходов, связанных с работой аппарата администраций. Чтобы это был полноценно работающий орган власти", - подчеркнул руководитель области.

Строительство

Объемы строительства в Украине в этом году вырастут на 15-20%

Министерство регионального развития и строительства прогнозирует в этом году увеличение объема строительно-монтажных работ в Украине на 15-20%.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

"Резкого скачка не произойдет. Я думаю, что полностью оправдано говорить о возможности такого роста по итогам 2010 года приблизительно на 15-20% от итогов 2009 года. Это реально", – сказал он.

По словам министра, наибольший спад объемов строительства наблюдался в декабре 2008 – январе 2009 года.

"Я думаю, что когда возродится кредитование, а по оценкам аналитиков и сотрудников банковской сферы кредитование возобновится уже во втором квартале 2010 года, у нас будет стремительный рост объемов строительно-монтажных работ, а значит, по итогам года у нас есть основания надеяться на существенный их рост", – сказал В.КУЙБИДА.

Связь

«Укртелеком» и «Киевстар» подписали договор о GSM-роуминге

ОАО «Укртелеком» и ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.» подписали договор об открытии с 3 марта 2010 года национального GSM-роуминга в сети «Киевстар» абонентам мобильной связи «Укртелеком». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевстара».

ОАО «Укртелеком», которое предоставляет услуги фиксированной связи и услуги мобильной связи по технологии третьего поколения UMTS/WCDMA, и ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.», которое предоставляет услуги мобильной связи стандарта GSM 900\\\\1800 и услуги фиксированной связи, подписали договор об открытии с 3 марта 2010 года национального GSM-роуминга для абонентов мобильной связи «Укртелеком» в сети «Киевстар».

Теперь абоненты мобильной связи «Укртелеком» смогут пользоваться услугами мобильной связи на всей территории Украины, где есть сеть «Киевстар», и где еще отсутствует покрытие собственной сети «Укртелеком».

В настоящее время сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все главные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

По словам директора филиала централизованных продаж услуг ОАО «Укртелеком» Игоря СИРОТЕНКО, подписание договра с оператором «Киевстар» создаст лучшие условия для удовлетворения потребностей абонентов мобильной связи компании.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 3 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 3 марта и сегодня составляет 10,82/10,96 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,89 грн./евро, по продаже – в пределах 10,92-11,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 марта немного повысился и составляет в среднем 0,2618/0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,3% по сравнению с 3 марта и сегодня составляет 10,84/10,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,89 грн./евро, по продаже – в пределах 10,92-10,97 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 3 марта сегодня немного повысился – 0,2611/0,2685 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,984, к евро – 10,890974, к российскому рублю – 0,26779.