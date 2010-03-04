Янукович поручил уменьшить себе зарплату на 50%

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров безотлагательно решить вопрос о сокращении зарплаты главы государства на 50%, а также на 20% - расходы на обеспечение своей деятельности.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 4 марта “О мерах по обеспечению сокращения расходов государственного бюджета Украины”, тест которого размещен на сайте Президента.

С целью сокращения в условиях финансового кризиса расходов государственного бюджета Украины на финансирование деятельности Президента Украины, местных государственных администраций, а также с целью обеспечения выполнения Закона “Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы” В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабмину безотлагательно решить в установленном порядке вопрос о сокращении заработной платы Президента Украины на 50%.

Глава государства также поручил правительству предусмотреть при доработке законопроекта о государственном бюджете Украины на 2010 год соответствующее сокращение расходов на обеспечение своей деятельности и сокращение на 20%, по сравнению с 2009 годом, расходов на обеспечение деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, созданных Президентом Украины для осуществления своих полномочий, в том числе на содержание местных государственных администраций.

Средства, полученные в результате сокращения таких расходов, В.ЯНУКОВИЧ распорядился направить на выполнение Закона Украины “Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы”.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Президента Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил о сокращении на 50% своей зарплаты и на 20% расходов на содержание Администрации главы государства.

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