США. В феврале-2010 индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53 пункта

США. В феврале 2010 года индекс деловой активности в сфере услуг в США вырос до 53 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 50,5 пункта.

Комментарий. Аналитики в очередной раз ошиблись и не ожидали, что резкого роста индекса деловой активности в США в сфере услуг. Поэтому этот рост был оценен, как хороший подарок. Но подарок на будущее, так как этот индекс больше показывает надежды бизнеса, чем реальное состояние экономики.