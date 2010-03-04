США. В феврале-2010 индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53 пункта
15:28, 04 марта 2010Разное
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США. В феврале 2010 года индекс деловой активности в сфере услуг в США вырос до 53 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 50,5 пункта.
Комментарий. Аналитики в очередной раз ошиблись и не ожидали, что резкого роста индекса деловой активности в США в сфере услуг. Поэтому этот рост был оценен, как хороший подарок. Но подарок на будущее, так как этот индекс больше показывает надежды бизнеса, чем реальное состояние экономики.
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