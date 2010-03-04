Великобритания/Германия/Италия. В феврале-2010 индекс деловой активности в сфере услуг вырос

15:48, 04 марта 2010
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Великобритания. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в  секторе услуг в Великобритании вырос до  58,4 пункта

Германия. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Германии вырос до уровня  51,9 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне  51,7 пункта.

Италия. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Италии вырос до  50,8 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне  50,7 пункта.

Комментарий.  Европейский бизнес оказался более сдержанным в своих оценках перспектив рынка услуг. Во многом бесконечные дискуссии о том, что и как  надо делать для того, чтобы избежать второй волны кризиса, не дают спокойствия европейским бизнесменам.

 

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