Великобритания/Германия/Италия. В феврале-2010 индекс деловой активности в сфере услуг вырос

Великобритания. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в Великобритании вырос до 58,4 пункта

Германия. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Германии вырос до уровня 51,9 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 51,7 пункта.

Италия. В феврале 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг в Италии вырос до 50,8 пункта. В январе 2010 года этот индекс был на уровне 50,7 пункта.

Комментарий. Европейский бизнес оказался более сдержанным в своих оценках перспектив рынка услуг. Во многом бесконечные дискуссии о том, что и как надо делать для того, чтобы избежать второй волны кризиса, не дают спокойствия европейским бизнесменам.