Россия. В январе-2010 растет промпроизводство и выпуск товаров/услуг

15:53, 04 марта 2010
Разное
0

Россия. В январе 2010 года выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в России вырос на 3,8% по сравнению с январем 2009 года. , 

 Россия. В январе 2010 года промышленное производство выросло на 7,8% по сравнению с январем прошлого года.

 

Комментарий. Российская промышленность удачно начала свой год. Теперь главное удержать темп роста на этом уровне.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter