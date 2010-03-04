Россия. В январе-2010 растет промпроизводство и выпуск товаров/услуг

Россия. В январе 2010 года выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в России вырос на 3,8% по сравнению с январем 2009 года. ,

Россия. В январе 2010 года промышленное производство выросло на 7,8% по сравнению с январем прошлого года.

Комментарий. Российская промышленность удачно начала свой год. Теперь главное удержать темп роста на этом уровне.